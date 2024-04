La nouvelle Tesla Model 3 Performance fait ses débuts surprise, il s'agit de la version la plus puissante de la berline électrique d'Elon Musk. Un look revu, plus de puissance, une finition dédiée et bien d'autres changements font partie du package. Pas de suffixe Ludicrous ou Plaid donc, mais un badge dédié qui, comme sur sa grande sœur Model S, rappelle le film Spaceballs.

Un design dédié

La différence entre la nouvelle Tesla Model 3 Performance et la version normale est une question de détail. Les pare-chocs avant et arrière ont un nouveau design, tandis qu'un nouveau diffuseur fait son apparition, accompagné d'un aileron en fibre de carbone. Des éléments esthétiques et fonctionnels qui garantissent une plus grande stabilité à grande vitesse et des jantes en alliage de 20 pouces, dont le design a été étudié pour optimiser les performances aérodynamiques et mieux dissiper la chaleur, sont également nouveaux.

Tesla Model 3 Performance 2024, la face avant Tesla Model 3 Performance 2024, l'arrière

La nature sportive de la nouvelle Tesla Model 3 est également soulignée par l'intérieur, qui présente de nouveaux sièges enveloppants et climatisés, ainsi que des inserts en fibre de carbone sur la partie supérieure du tableau de bord. Le reste est identique à la Model 3 restylée : écran central de 15,4 pouces, deux chargeurs sans fil pour smartphones et trois prises de charge USB de type C. L'écran de 8 pouces destiné aux passagers arrière est bien entendu conservé.

Tesla Model 3 Performance 2024, l'intérieur Tesla Model 3 Performance 2024, l'intérieur

Une mécanique raffinée

Au cœur de la Tesla Model 3 Performance se trouvent les nouveaux moteurs, un par essieu, d'une puissance totale de 460 ch, ce qui en fait la Model 3 la plus puissante jamais fabriquée. Il s'agit des moteurs de quatrième génération de Tesla, qui offrent une amélioration de 22 % de la puissance continue, de 32 % de la puissance de pointe et de 16 % du couple de pointe. Les chiffres officiels indiquent que le sprint de 0 à 100 km/h se fait en 3,1 secondes et que la vitesse maximale est de 262 km/h. La batterie est la même que celle de la Long Range, pour une autonomie annoncée de 529 km et une consommation de 16,7 kWh/100 km.

Cependant, les changements ne concernent pas seulement le groupe motopropulseur. Ils commencent par une mise au point spécifique des réglages afin d'offrir une sensation de conduite encore plus précise. Trois modes de conduite sont proposés :

Standard : celui qui offre un comportement plus orienté vers le confort

: celui qui offre un comportement plus orienté vers le confort Sport : réglages plus rigides et direction plus directe

: réglages plus rigides et direction plus directe Piste: plus de rigidité générale et une réponse globale encore plus rapide (direction et accélérateur).

Tesla Model 3 Performance 2024

La configuration grâce à la suspension adaptative change également. Cette dernière est une première pour la Model 3 et une exclusivité pour la Performance, le nouveau système s'adapte en temps réel aux sollicitations du conducteur et de la route pour optimiser la conduite et la maniabilité tout en améliorant le confort de conduite.

Le système de freinage est également nouveau, mis à niveau et doté d'une meilleure réponse de la pédale. Différents paramètres tels que le contrôle de stabilité, l'intensité du freinage régénératif et bien d'autres encore peuvent être réglés pour "personnaliser" la voiture.

Tesla Model 3 Performance 2024, les roues avant Tesla Model 3 Performance 2024, l'aileron arrière

Les prix de la Tesla Model 3 Performance 2024, qui peut déjà être commandée sur le site officiel de l'entreprise (les premières livraisons sont prévues pour mai-juin), commencent à 55 990 euros, donc en dehors des incitations pour les voitures 2024. Elle est livrée de série avec une carrosserie blanche. Pour les autres couleurs, il faut payer un supplément de 1 300 ou 2 000 euros selon la couleur choisie. Si vous n'aimez pas l'intérieur noir, vous devrez ajouter 1 200 euros pour l'intérieur blanc.

Comme pour le reste de la gamme, l'Autopilot est facturé séparément : 3 800 euros pour la fonctionnalité de base, 7 500 euros pour la version avancée.