C'est au terme d'une course complètement folle, le dernier GP de la saison qui se passait à Abu Dhabi ce 12 décembre 2021, que le jeune Max Verstappen a accédé au Graal : la couronne de champion du monde de F1. Quelques jours après, on apprend qu'il mettra très prochainement en vente sa voiture au profit d'une oeuvre caritative.

C'est plus précisément son sponsor CarNext, l'une des principales places de marché en ligne de voitures d'occasion, qui mettra en vente la Honda Civic Type R du champion, celle-là même qu'il a utilisé durant l'ensemble de la saison pour se rendre sur les circuits de F1 à travers le monde.

Quelques infos sur cette Honda Civic Type R apparemment personnalisée de Verstappen : datant de 2018, elle affiche 58 048 km au compteur. La puissance sur l'annonce est affichée à 272 kW, soit 369 chevaux. C'est un peu plus que les 320 chevaux de la Honda Civic Type R "normale". Quant au prix, il est affiché à 33 333 euros.

La voiture a été reconditionnée par CarNext avant la disponibilité de la voiture dès ce 14 décembre 2021. L'annonce est à découvrir sur ce lien !

"Je suis très heureux de pouvoir vendre ma voiture et que les fonds dégagés puissent servir une belle cause telle que celle défendue par Wings for Life" a précisé Max Verstappen. À noter que Wings for Life est une fondation à but non lucratif créée en 2004 par le fondateur de Red Bull Dietrich Mateschitz, et Heinz Kinigadner, double champion de motocross, dans le but de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière et à la paraplégie.

De son côté, Stan Deveaux, directeur général de CarNext France, a commenté : "Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner la vente du véhicule personnel de Max Verstappen sur notre site web CarNext.com. Notre partenariat depuis 2020 avec Max est une formidable alliance de talents; à la fois celui de Max qui apporte unedynamique nouvelle dans le monde de la course automobile mais aussi celui de nos équipes qui travaillent à révolutionner le marché du véhicule d’occasion."

La voiture sera mise en vente le 23 décembre 2021 sur le site de CarNext : si elle vous intéresse, faites vite, car la vente se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi ! Et l'heureux acheteurs se verra livrer la voiture directement à son domicile.