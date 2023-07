En janvier 2023, lors du salon de l’auto à Tokyo (au Japon), Honda a dévoilé son nouveau concurrent pour la série des Super GT : le prototype Civic Type R-GT. À présent, le constructeur est passé à la phase suivante du développement de son véhicule avec ses premiers tests de mise au point prévus les 25 et 26 juillet sur le circuit international d'Okayama.

La catégorie Super GT est un championnat de voitures de grand tourisme créé en 1993 qui obtenu son nom actuel en 2005. Il s'agit du plus haut niveau de course automobile au Japon (avec la Super Formula) et compte actuellement deux classes : les GT300 et GT500. La Honda Civic Type R-GT est censée remplacer la NSX-GT Type S (voir ci-dessous), qui a remporté le championnat pour la dernière fois en 2020. L'an dernier, Nissan a aussi remporté les titres dans les deux catégories avec la Z GT500 (en classe GT500) et la GT-R Nismo GT3 (en classe GT300).

Rendez-vous en avril 2024

Honda affirme que cette nouvelle recrue de course a été développée à partir de la Civic Type-R homologuée pour la route et dispose d'un moteur turbocompressé à injection directe de 2,0 litres sous le capot. L’ensemble a été conçu par l'équipe de Honda Racing Corporation et a pour mission de perpétuer l'héritage de la Type R en offrant la "performance sportive pure ultime". Voici ce qu’a déclaré Koji Watanabe, le président de HRC.

"Nous sommes très heureux de pouvoir commencer les premiers essais sur piste de la Civic Type R-GT, qui est une machine de course intégrant l'aérodynamique, le moteur et d'autres technologies, ainsi que l'expertise que HRC a accumulée en relevant des défis dans un certain nombre de courses au Japon et ailleurs dans le monde."

Les débuts en course de la Civic Type R-GT sont prévus pour la saison 2024 de la série Super GT, ce qui signifie probablement que nous verrons son lancement officiel sur piste en avril prochain.

La saison en cours a débuté les 15 et 16 avril sur le circuit international d'Okayama, suivie des courses au Fuji Speedway et sur le célèbre circuit de Suzuka. La prochaine manche est prévue les 5 et 6 août, de nouveau au Fuji Speedway, et une autre course autour du circuit de Suzuka est programmée les 26 et 27 août. La dernière course de la saison aura lieu au Mobility Resort Motegi les 4 et 5 novembre.