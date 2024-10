Prêtes pour la course - ces mots définissent les motos KTM, pour le meilleur et pour le pire.

D'une part, les motos KTM ont toujours été à la pointe de la technologie et de la performance, tout comme les motos de course. Mais d'un autre côté, elles peuvent parfois se montrer pointilleuses et n'ont pas vraiment un palmarès irréprochable en matière de fiabilité - encore une fois, comme les vraies motos de course.

C'est d'ailleurs cette philosophie du prêt à courir qui a motivé ma décision de devenir propriétaire d'une KTM, puisque j'en ai possédé deux par le passé. Et franchement, je ne serais pas contre l'idée de posséder à nouveau une moto orange, surtout s'il s'agit de la nouvelle 300 XC-W Factory Édition.

Pour l'année modèle 2025, KTM a lancé la 300 XC-W Factory Édition, présentée comme le meilleur outil de la marque en matière de suprématie tout-terrain. Selon KTM, la XC-W est conçue pour conquérir les terrains les plus techniques. Elle tire tous les enseignements des initiatives de course de la marque et les met à la portée des simples mortels, à condition qu'ils aient les poches assez profondes pour payer le prix de ce niveau de technologie.

KTM

Le XC-W est doté d'une technologie de niveau professionnel, avec le kit de suspension WP XPLOR Pro en tête de liste. Il s'agit de la fourche XPLOR Pro 7548 de haut niveau, équipée de la technologie Cone Valve pour un réglage optimal.

Outre la suspension, la 300 XC-W Factory Édition est équipée de pièces usinées CNC, d'accessoires anodisés et d'un échappement FMF PowerCore 2.1 en titane. La XC-W roule sur des jantes en alliage D.I.D. noircies avec des moyeux orange anodisés assortis pour un look OEM plus élégant. Le tout est chaussé de pneus Dunlop AT82 Enduro. Pour couronner le tout, la moto est équipée de freins Brembo, d'un ventilateur de radiateur et de protections de disques, ce qui en fait la moto la plus proche d'une machine de course de niveau professionnel que vous puissiez acheter sur le marché.

Croyez-moi, cet engin a fière allure rien qu'en restant immobile. Je ne peux qu'imaginer à quel point cette moto pourrait attaquer les sentiers.

Alors oui, il est clair que KTM s'est encore surpassé avec la 2025 300 XC-W Factory Édition. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, car année après année, KTM réussit à obtenir plus de performances, moins de poids et plus de possibilités de réglages pour ses motos de terre. Les spécifications complètes de cette machine sont disponibles sur le site officiel de KTM, alors ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil si cette moto vous tente.

En attendant, je vais partir à l'assaut des sentiers au guidon de ma petite dual-sport et faire comme s'il s'agissait d'une KTM 300 XC-W Factory Édition.