KTM n'est peut-être pas le constructeur le plus connu en France dans l'univers du quatre-roues, mais sa réputation n'est plus à faire dans celui du deux-roues. Outre ses excellentes motos, la firme autrichienne commercialise également une voiture, la X-Bow.

Aujourd'hui, le constructeur présente la X-Bow GT-XR, déclinaison homologuée pour la route de la X-Bow et de la GTX, un modèle que la marque décrit comme une "voiture de tous les jours". Produite à seulement 100 unités par an, elle est d'ores et déjà disponible moyennant 284 900 euros.

Légère et aérodynamique

Le design de la GT-XR est basé sur celui de la GTX. Contrairement à la GTX, la nouvelle KTM X-Bow est homologuée pour la route et présente un aérodynamisme moins exagéré. Mais cela ne la rend pas moins efficace. Le splitter et le dessous du carénage font en effet partie du système AirCurtain, une solution technique qui maximise la charge aérodynamique et optimise l'effet de sol en "collant" la voiture à l'asphalte.

En outre, le grand diffuseur et le large aileron arrière contribuent à créer une force d'appui pour que la voiture reste stable en toutes circonstances. La grande attention portée à l'aérodynamisme est combinée à une recherche poussée de légèreté. Avec une monocoque en fibre de carbone et un équipement intérieur minimaliste, le modèle ne pèse que 1130 kg.

À l'intérieur, nous retrouvons deux sièges et une instrumentation qui semble tout droit sortie d'une Formule 1. Pourtant, la caméra de recul, le système audio Bluetooth, la climatisation et même un coffre de 160 litres sont de la partie. "Une voiture de tous les jours", avait indiqué KTM, n'est-ce pas ?

Une véritable supercar

La X-Bow GT-XR est animée par le cinq cylindres 2,5 litres dérivé de l'Audi RS 3 et du Cupra Formentor VZ5. Contrairement aux deux modèles du groupe Volkswagen, le moteur de la KTM a été porté à 500 ch et 581 Nm de couple. Il est associé à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Le groupe motopropulseur transmet la puissance aux seules roues arrière via un différentiel à glissement limité. Grâce à son poids très faible, la KTM peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 280 km/h. Des freins en carbone-céramique, une suspension Sachs et des roues en alliage complètent l'équipement.

Si les performances et le look peuvent sembler extrêmes, la marque autrichienne martèle bien que ce modèle peut être conduit tous les jours, notamment grâce à un immense réservoir de 96 litres, d'une direction assistée électrique et d'un système de levage de l'essieu avant qui permet de le rehausser de 9 cm.