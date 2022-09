Depuis toujours, il existe deux grandes catégories de voitures: les voitures de route et les voitures de course. Les premières circulent dans le trafic, les secondes sont strictement limitées à un usage sur piste.

Il existe cependant un certain nombre de voitures qui ont plus de points communs avec les voitures de course qu'avec les modèles dits "généralistes", et elles seraient en effet plus à l'aise sur circuit que sur voie publique.

Par nécessité ou par fierté

En effet, nombre d'entre elles ont souvent été construites pour répondre aux règlements d'homologation des voitures de course, qui, pour plusieurs catégories, exigeaient et exigent toujours une dérivation des modèles de route produits en un certain nombre.

Parfois, en revanche, le désir des constructeurs a été d'aller plus loin pour concevoir des voitures qui, sans être des voitures de compétition, dépassent les limites imposées pour un usage routier. Il s'agit de véritables bijoux, construits en très petit nombre et à des coûts exorbitants, qui font le bonheur des gentlemen drivers fortunés, prêts à dépenser des sommes souvent à six chiffres pour des objets qui ne seront montrés que lors de journées exclusives sur circuit.

Le phénomène est largement récent, car si l'on exclut la BMW M1 Procar de 1979, considérée comme l'ancêtre de cette classe très spéciale, les autres sont toutes nées entre la fin des années 1990 et la dernière décennie : de la Porsche 911 GT2 Clubsport de la famille 993 à la Lamborghini Diablo Jota en passant par la Lotus Exige Race 380 et les Pagani Zonda R et Revolucion.

Ferrari Enzo FXX Ferrari FXX K Evo

Le programme "XX" de Ferrari, qui a débuté avec la 599XX et s'est poursuivi avec les dérivés de la Ferrari Enzo et de la LaFerrari (FXX et FXX-K) et les Evoluzioni correspondantes, en comptant dans le premier cas la cousine de la Maserati MC12 Versione Corse, ainsi que l'unique P80/C basée sur la 488 GT3, est un véritable foyer d'exclusivités sur circuit.

Mercedes SLR McLaren 722 GT

Entre les deux, la Mercedes-McLaren SLR 722 GT, la Lamborghini Sesto Elemento vue dans 'Need for speed' et la McLaren P1 GTR, et pour finir l'Aston Martin Vulcan et Vulcan AMR Pro.

Lamborghini Sesto Elemento

Beaucoup mais... peu

Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui un bon nombre de voitures de ce type, même si chacune d'entre elles, comme on l'a dit, n'est disponible qu'en quelques unités, voire très peu, et à des prix qui, dans certains cas, dépassent le million d'euros... voire 2 ou 3 fois plus. Voyons-les.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro - 2021

Cette variante particulière de l'hypercar hybride Aston Martin Valkyrie a été dépouillée de son groupe motopropulseur électrique, perdant 100 ch mais aussi quelques kilos. En outre, elle est plus longue et plus large de plusieurs centimètres grâce à de nouveaux appendices aérodynamiques de grande taille. Le constructeur n'a pas annoncé les performances, mais précise que l'accélération latérale en virage est de l'ordre de 3G.

Puissance : 1000 ch (V12 6.5 à aspiration naturelle)

1000 ch (V12 6.5 à aspiration naturelle) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 40

40 Prix : n.c.

Brabham Automotive BT62 - 2018

La renaissance de Brabham, un nom historiquement associé à la Formule 1, en tant que constructeur automobile est confiée à la spectaculaire BT62: pas tant par sa puissance maximale, 710 ch, qui provient de toute façon du V8 atmosphérique le plus puissant en circulation, que par son poids (972 kg seulement) et son aérodynamisme capable de générer une charge maximale de pas moins de 1200 kg. Il existe une variante R avec homologation routière.

Puissance : 710 ch (V8 5.4)

710 ch (V8 5.4) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 70

70 Prix : 1 137 000 euros hors taxes

Bugatti Bolide - 2022

C'est la plus extrême de Bugatti, sur la base du puissant W16 de la Chiron , avant que la marque ne passe aussi à l'électrification. Le W16 de 8 litres augmente de 100 ch mais même ici, le gros du travail concerne le remodelage de la carrosserie pour rechercher un maximum d'aérodynamisme.

Puissance : 1600 ch (W12 8.0 quad-turbo)

1600 ch (W12 8.0 quad-turbo) Vitesse maximale : 500 km/h

500 km/h 0-100 km/h : 2,17 secondes

2,17 secondes Nombre d'exemplaires : 40

40 Prix : 4 000 000 euros

Donkervoort D8 GTO JD70 R - 2020

La D8 est l'un des nombreux arrière-petits-enfants de la Lotus Seven, respectant le concept original d'essentialité tout en repoussant les limites du design et des performances. Par rapport aux autres modèles de notre liste, elle fait un peu figure d'exception, puisqu'elle coûte moins de 200 000 euros et ne dispose "que" de 425 ch. Mais à 700 kg (grâce à sa carrosserie en acier et carbone), les performances et le rapport poids/puissance sont plus que dignes.

Puissance : 425 ch (5 cylindres 2.5 turbo)

425 ch (5 cylindres 2.5 turbo) Vitesse maximale : 280 km/h

280 km/h 0-100 km/h : 2,7 secondes

2,7 secondes Nombre d'exemplaires : 70

70 Prix : environ 170 000 euros TTC

Ford GT MKII - 2019

La voiture de sport qui rend hommage aux légendaires reines de l'endurance GT40 du milieu des années 1960 cessera d'être produite à la fin de l'année, mais laisse un bon héritage. Parmi les variantes spéciales, on trouve cette voiture "track only" optimisée sur le plan aérodynamique et du refroidissement, allégée de 90 kg supplémentaires, qui a été dévoilée à Goodwood en 2019 et affiche une force d'appui quatre fois supérieure à celle du modèle routier.

Puissance : 700 ch (V6 3.5 turbo)

700 ch (V6 3.5 turbo) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 45

45 Prix : 1 200 000 €

Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda - 2021

Dédiée au défunt champion de F1 Niki Lauda, cette variante de la nouvelle supercar de route conçue par le célèbre concepteur de voitures de F1 possède environ 50 ch de plus et 140 kg de moins. La Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda l'une des voitures les plus rares et les plus chères de ce salon, ainsi que l'une des plus puissantes en termes de rapport poids/puissance, 1,2 kg/ch. De plus, elle conserve la solution du ventilateur arrière pour créer un "effet de sol" que Murray avait imaginé dans les années 1970 pour la Brabham BT46.

Puissance : 711 ch (4.0 V12)

ch (4.0 V12) Vitesse maximale : 336 km/h

336 km/h 0-100 km/h : n.d.

n.d. Nombre d'exemplaires : 25

25 Prix : 3 100 000 £ hors taxes

KTM X-Bow GTX - 2020

De l'incontournable sportive à roues ouvertes KTM X-Bow est dérivée cette berline conçue pour concourir dans la catégorie GT2, mais réalisée à des fins d'homologation également dans une variante destinée aux gentlemen drivers, même si c'est uniquement pour la piste. Le moteur est le même Audi 2,5 litres turbocompressé que dans la Donkervoort D8, mais porté à 600 ch, pour un poids total inférieur à une tonne.

Puissance : 600 ch (5 cylindres 2.5 turbo)

600 ch (5 cylindres 2.5 turbo) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 20

20 Prix: n.c.

Lamborghini Essenza SCV12

Développée avec la contribution du Lamborghini Racing Department, elle est une parente éloignée de l'Aventador, mais déformée dans sa mécanique. Elle dispose uniquement de la propulsion arrière et d'un moteur V12 porté à plus de 800 ch, tourné à 180° et accouplé à une boîte de vitesses Xtrac structurelle qui supporte également la suspension arrière à biellettes.

Puissance : 830 ch (V12 6.5 à aspiration naturelle)

830 ch (V12 6.5 à aspiration naturelle) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 40

40 Prix : n.c.

Projet Maserati24

Pour l'instant, il s'agit d'une idée en phase de développement, comme en témoigne le nom annonçant son arrivée dans deux ans. Il s'agit d'un dérivé de la MC20 avec un moteur V6 Neptune toujours boosté par plus de 100 ch et visant une réduction de poids d'un bon 250 kg par rapport aux 1 500 du modèle de production.

Puissance : 740 ch (V6 3.0 twin-turbo)

740 ch (V6 3.0 twin-turbo) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 62

62 Prix: n.c.

McLaren Senna GTR - 2019

Deuxième modèle de cette liste portant le nom d'un grand champion décédé, la McLaren Senna de base est un modèle routier de la ligne Ultimate dont est dérivée cette version spécifique au circuit : elle dispose d'un moteur boosté de 25 ch supplémentaires, d'un poids réduit de 10 kg (1188 kg) et d'une force d'appui à 250 km/h augmentée de 25 %, soit de 800 à 1000 kg. Ainsi que des voies élargies et une hauteur réduite.

Puissance : 825 ch (V8 4.0 biturbo)

825 ch (V8 4.0 biturbo) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 75

75 Prix : 1 560 000 euros hors taxes

McLaren 720S GT3X - 2021

Une "série de piste" peut-elle être plus puissante et plus chère qu'une voiture de course ? La 720S GT3X le peut : elle est dérivée de la 720S GT3, qui est à son tour le dérivé de course de la supercar 720S, mais n'est ni homologuée pour la course ni pour la route et est presque 300 000 euros plus chère que la première. Le moteur développe 710 ch avec une réserve de 30 ch supplémentaires pouvant être libérés par simple pression sur un bouton, un aileron surdimensionné et des éléments aérodynamiques spécifiques à l'avant.

Puissance : 740 ch (V8 4.0 biturbo)

740 ch (V8 4.0 biturbo) Vitesse maximale : n.d.

n.d. 0-100 km/h : n.d.

n.d. Nombre d'exemplaires : 15

15 Prix : 850 000 euros

McLaren Solus GT - 2022

Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui sort d'un jeu vidéo ? Elle l'est. La McLaren Solus fait partie de la gamme d'hypercars "virtuelles" que les constructeurs s'amusent à concevoir pour le célèbre jeu "Gran Turismo", puis à construire pour de vrai.

En fait, elle n'a que peu de choses en commun avec les autres McLaren rapides : le moteur est un 10 cylindres à aspiration naturelle et la carrosserie ultra-compacte est une monocoque sans porte avec un toit et un pare-brise qui se soulèvent vers l'avant et un châssis en aluminium et magnésium. Le poids reste inférieur à une tonne, la charge aérodynamique à la vitesse atteint 1 200 kg également grâce à un effet de sol sophistiqué.

Puissance : 829 ch (V12 5.2 à aspiration naturelle)

829 ch (V12 5.2 à aspiration naturelle) Vitesse maximale : 320 km/h (non officiel)

320 km/h (non officiel) 0-100 km/h : 2,5 secondes (non officiel)

2,5 secondes (non officiel) Nombre d'exemplaires : 25

25 Prix : n.c.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55 - 2022

Les éditions spéciales de la Mercedes-AMG GT sont nombreuses, mais celle qui a été lancée pour célébrer le 55e anniversaire du département sportif d'Affalterbach est un peu plus unique que les autres : seulement cinq exemplaires liés à la voiture de course GT3 et avec un moteur boosté à 650 ch et un échappement F1 sans silencieux, elle peut être homologuée pour la course sur demande et restaurée à 550 ch et autres spécifications selon les règlements de la FIA.

Puissance : 650 ch (V8 6.3 biturbo)

650 ch (V8 6.3 biturbo) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 5

5 Prix : 650 000 euros hors taxes

Pagani Huayra R

Pagani n'utilise jamais la lettre R à la légère : au contraire, pour le constructeur italo-argentin, le modèle destiné à la recevoir est toujours le plus extrême et le plus rapide de sa génération. En effet, la Huayra R dispose d'un moteur V12 de 850 ch, toujours fourni par AMG, mais entièrement redessiné, d'une carrosserie rigidifiée, d'un poids réduit à 1050 kg et d'une profusion de matériaux nobles qui justifient son prix exorbitant.

Puissance : 850 ch (V12 6.0 à aspiration naturelle)

850 ch (V12 6.0 à aspiration naturelle) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : 30

30 Prix : 2 600 000 euros hors taxes

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport - 2022

Ce Cayman est la variante piste de la 718 Cayman GT4 RS de route, et sert donc également de base pour la course. La mécanique et l'aérodynamique doivent beaucoup à la 911 GT3, dont elle reprend le moteur 4.0 atmosphérique, l'aileron réglable et une foule d'autres éléments. En bref, c'est la Porsche conçue pour faire tout ce que vous voulez, à condition de porter un casque.

Puissance : 1000 ch (V12 6.5)

1000 ch (V12 6.5) Vitesse maximale : n.c.

n.c. 0-100 km/h : n.c.

n.c. Nombre d'exemplaires : -

- Prix : plus de 200 000 euros hors taxes

Porsche 935

L'hommage rendu à l'inoubliable 935, si populaire dans les courses d'endurance des années 1970 et 1980, a permis aux concepteurs de Porsche de donner libre cours à leur fantaisie : prendre la 911 GT2 RS moderne de 700 ch et la libérer des contraintes esthétiques et techniques d'une voiture de route, en remodelant la forme légendaire de son ancêtre, en l'occurrence la variante 78. Malgré une longueur de près de 4,90 mètres, elle a également perdu 200 kg.