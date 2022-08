La Mercedes SLR McLaren est sans doute l'une des voitures les plus exceptionnelles de l'histoire de la firme étoilée. Produite à seulement 2100 exemplaires au début des années 2000, elle a fait l'objet de plusieurs versions spéciales, dont l'édition 722 et sa déclinaison 722 GT, cette dernière étant dédiée à un usage sur circuit et produite à seulement 21 exemplaires.

McLaren a récemment lancé un programme de "reconstruction" consacré au coupé allemand. L'objectif ? Réintroduire la version GT sur circuit à partir d'un modèle "classique". Et évidemment, ce n'est pas franchement donné.

Un restomod complet

Pour recréer de toute pièce la version piste de la SLR 722, McLaren Special Operations (MSO) demandera 350 000 dollars (342 000 euros) aux quelques chanceux en possession d'une Mercedes SLR McLaren en parfait état. Rappelons que ce modèle s'échange, en moyenne, autour de 700 000 euros aujourd'hui.

Une fois ces conditions remplies, le client est invité à expédier la voiture au siège de l'entreprise. Ici, la SLR est entièrement démontée, contrôlée dans ses moindres détails et reconstruite avec l'ajout de plusieurs pièces plus légères et plus modernes.

La voiture bénéficie d'un aérodynamisme spécifique, avec des boucliers plus bas, des jupes latérales proéminentes et un plus grand aileron.

Tout change ou presque

Le châssis de la 722 d'origine est équipé de nouvelles suspensions, d'une nouvelle direction plus précise et plus légère (au lieu du système hydraulique d'origine), d'un nouveau système d'échappement latéral avec une soupape de dérivation, et de quelques autres modifications apportées au V8 suralimenté de 5,4 litres de cylindrée. À l'intérieur, MSO ajoute de nouvelles garnitures en bois et un nouveau revêtement en cuir pour les sièges.

Le premier client à faire l'expérience de ce nouveau programme proposé par MSO est l'homme d'affaires américain, Manny Khosbin, qui a récemment récupéré sa "nouvelle" 722 GT au siège du constructeur britannique. Il en a d'ailleurs profité pour faire une petite vidéo.