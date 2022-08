L'année 2022 marque le 55e anniversaire de Mercedes-AMG. Une fois de plus, le constructeur d'Affalterbach présente une édition spéciale basée cette fois sur sa GT. La Mercedes-AMG GT3 Edition 55 est exclusivement destinée à piste, elle est inspirée de la voiture de course GT3 et ne sera produite qu'à seulement cinq exemplaires.

Avec un V8 de 650 ch

Dérivé du modèle qui a remporté un doublé aux 24 Heures de Spa, la Mercedes-AMG GT3 Edition 55 ne se conforme pas complètement au règlement de la FIA. Son V8 6,3 litres développe 650 ch, soit 100 ch de plus que la voiture de course. Toutefois, à la demande du client, Mercedes-AMG peut faire en sorte que ce modèle soit homologué pour la course. Il ne développera dans ce cas "que" 550 ch.

Les ingénieurs ont procédé à quelques changements comme la suppression du silencieux pour une sonorité encore plus brutale, et la création d'un échappement en Inconel. La décoration de la Mercedes-AMG GT3 Edition 55 est fidèle à la voiture de course avec sa couleur gris alpin ainsi que les détails peints en rouge. Le kit aérodynamique complet est bien entendu présent, à commencer par le séparateur d'air avant et le gigantesque aileron en fibre de carbone.

Un habitacle digne d'une navette spatiale

L'intérieur de la Mercedes-AMG GT3 Edition 55 est quasi semblable à la voiture de course. Cette édition spéciale et anniversaire dispose d'éléments en anthracite métallisé mat ainsi que de détails en fibre de carbone. Face au conducteur, nous retrouvons un écran développé par Bosch et qui regroupe plusieurs informations essentielles telles que la vitesse, le rapport de vitesse, le chrono, etc. La console centrale comporte plusieurs boutons faciles d'accès.

Pour souligner le caractère exclusif de la bête, Mercedes-AMG a ajouté la plaque "Edition 55 - 1 of 5" sur les sièges. Le constructeur précise que cette voiture de course sera livrée avec sa housse personnalisée ainsi qu'une montre créée par IWC Schaffenhausen portant le numéro de châssis du modèle. Vous vous doutez bien que tout cela a un prix élevé, il est de 625 000 €, HT, évidemment.