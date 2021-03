Chez McLaren, la 720S occupe une place de choix. Elle est arrivée en 2017 et il y a quelques mois, elle a bénéficié d'une version complètement folle sous le nom de McLaren 765LT. La supercar participe aussi à des courses dans sa version GT3.

Aujourd'hui, le constructeur de Woking présente une version dérivée de la McLaren 720S GT3 : voici la McLaren 720S GT3X. Elle se rebelle et s'affranchit des règles puisqu'elle peut accueillir un siège passager (en option) et voit son aéro modifié. Elle bénéficie à ce titre d'un immense aileron, un diffuseur arrière différent et une lame avant modifiée.

La puissance de son moteur V8 4.0 L a été revue à la hausse, il délivre désormais 720 ch (200 ch de plus que la McLaren 720S GT3). Le niveau de puissance peut même augmenter à 750 ch lors de l'activation du "push-to-pass".

Les changements mécaniques concernent les turbos et les collecteurs. Le constructeur britannique affirme que les moteurs sont produits à la main et que le système de refroidissement a été amélioré pour lui donner plus de souffle afin de ne surtout pas perdre en performances.

Dans l'habitacle, quelques modifications ont été opérées, mais globalement, l'ambiance est au sport comme en témoignent ces sièges et ce volant très typé course automobile.

Pour le moment, les tarifs de la McLaren 720S GT3X n'ont pas été communiqués, toutefois, sur son site internet, McLaren offre la possibilité aux prospects de faire part de leur intérêt en remplissant un formulaire en ligne. Sachez également que la McLaren 720S GT3 est vendue à plus d'un demi-million de dollars, la 720S GT3X devrait coûter aussi cher.

Ainsi modifiée, la GT3X ne peut plus participer aux compétitions automobiles car elle ne respecte plus le cahier des charges. Elle ne peut pas non plus rouler sur route ouverte, c'est une voiture qui ne quittera finalement pas la piste et sera utilisée lors des "track days".