Le constructeur italien d'hypercars Pagani n'a que 30 ans, mais il s'est déjà forgé une solide réputation en matière de performances exotiques. Le fait qu'il y soit parvenu en si peu de temps est remarquable ; le fait qu'il y soit parvenu avec seulement trois véhicules de longue durée est encore plus impressionnant. Et aujourd'hui, après la Zonda et la Huayra, la société prépare un quatrième produit avec la C10.

Prévu pour un lancement le 12 septembre, ce teaser officiel fait suite à plusieurs mois de photos espions. Posté sur Instagram, il montre Horacio Pagani lui-même en train de dessiner une voiture. Nous apercevons un passage de roue ici et un garde-boue là, et il y a juste un flash qui montre un badge "C10", confirmant une fois de plus le nom de la voiture. Dans la légende, Pagani (le constructeur automobile) déclare qu'il est "sur le point d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, une célébration et une affirmation de la vision qui a toujours été notre inspiration".

Si la Pagani C10 est "un nouveau chapitre", elle fait clairement partie du même livre que la Zonda, qui a connu une longévité exceptionnelle, et la Huayra, vieille de 10 ans. D'après les photos espion, le plus grand changement se situe à l'avant, où l'on trouve un seul phare, au lieu de deux phares indépendants de chaque côté.

Un nez plus plat, une entrée d'air plus large et le nouvel avant font partie des plus gros changements, tandis que les rétroviseurs en forme de feuille et les côtés plats sont beaucoup plus proches de la Huayra. À l'arrière, deux feux arrière verticaux encadrent un échappement à quatre embouts monté en hauteur, près de l'aileron intégrée.

Pagani a déjà confirmé que la C10 utilisera un moteur V12 de 6,0 litres avec deux turbocompresseurs. La puissance devrait se situer bien au-delà des 800 chevaux, et devrait être transmise aux roues arrière par une transmission automatique ou à double embrayage. Selon Pagani, l'accent est mis sur le gain de poids, plutôt que sur la puissance.

Quant à l'électrification, on ne sait pas encore quand les batteries ou les moteurs électriques feront leur apparition sur la C10. Pagani a fermement démenti un rapport datant de juillet 2022 selon lequel la société aurait abandonné les recherches sur les véhicules électriques en faveur de la poursuite des moteurs V12.

Nous aurons beaucoup, beaucoup plus d'informations sur le troisième modèle de Pagani lorsqu'il fera ses débuts officiels le 12 septembre. N'oubliez pas de revenir à ce moment-là pour obtenir tous les détails sur la Pagani C10 biturbo de plus de 800 chevaux.