En attendant l'arrivée de la nouvelle supercar en septembre, Pagani a dévoilé l'une des dernières déclinaisons de la Huayra: la Codalunga.

Inspirée des voitures de course qui ont couru au Mans dans les années 1960, la création de San Cesario sul Panaro est un triomphe d'aérodynamisme, de légèreté et de puissance. Et l'exclusivité : seuls cinq exemplaires seront produits (tous évidemment déjà vendus) au prix monstrueux de 7 millions d'euros.

4 ans d'idées et de projets

"L'idée de construire le Codalunga" explique Pagani, "est née en 2018, grâce à l'initiative de deux importants collectionneurs et clients de la marque." La société a ensuite collaboré étroitement avec les deux créateurs, les mettant en contact avec le département 'Grandi Complicazioni', la division interne dédiée à la construction de voitures Pagani uniques et ultra-limitées.

Le projet a pris forme avec un concept à l'échelle 1:4 et un autre en taille réelle pour évaluer chaque détail avant la production réelle. Et voici, donc, une Huayra de collection.

On peut aussi dire que chez les constructeurs les plus exclusifs de la planète, les hypercars "Longtail" sont particulièrement à la mode depuis quelques années : McLaren Speedtail, Bugatti Chiron Super Sport... Sans oublier évidemment l'ancêtre, la McLaren F1 GTR ! (Regardez cette F1 GTR homologiée route dans les rues de Londres !)

Un poids plume avec un cœur de 840 ch

Plus longue de 36 cm qu'une Huayra classique, la Huayra Codalunga a fait l'objet d'une grande attention du point de vue aérodynamique, avec quatre volets actifs spéciaux qui modifient constamment le flux d'air en fonction des situations de conduite.

Malgré l'augmentation des dimensions et la sophistication de l'aérodynamique, la Pagani a conservé ses propriétés de "légèreté" avec un poids total de 1290 kg (60 kg de moins que la Huayra traditionnelle) obtenu grâce à l'utilisation intensive de matériaux composites. Parmi les solutions adoptées par les ingénieurs de Modène figure le système d'échappement apparent en titane et à revêtement céramique qui ne pèse que 4,4 kg.

Pagani, en revanche, n'a manifestement pas ménagé ses efforts dans la conception de l'intérieur, où l'on retrouve des sièges en cuir nubuck avec un motif tissé qui transmet une idée de tradition et d'artisanat.

Enfin, il y a le moteur V12 qui est passé de 730 et 1000 Nm à 840 ch et 1100 Nm pour des performances encore plus exagérées que celles de la Huayra "de base". Suffisant pour impressionner les amateurs et remporter des prix dans les Concours d'Élégance.