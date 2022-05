La Pagani Huayra n'est plus toute jeune et se prépare à vivre une retraite bien méritée après l'arrivée d'un tout nouveau modèle prévu au mois de septembre prochain. Avant de s'en aller, l'Huayra continue de séduire les "grands de ce monde". Une version unique a été réalisée et présentée sur la page Facebook de Pagani China.

Nous ne savons pas à qui elle appartient, mais elle porte les initiales de son propriétaire : NC. Ce projet a été réalisé par Pagani Special Projects chargé de créer les éditions spéciales du constructeur de San Cesario sul Panaro. Comme le montrent ces photos, elle arbore un bleu foncé traversé par une bande rouge sur le toit et le capot. On retrouve également plusieurs inserts de couleur rouge au niveau des boucliers et sur le profil de la voiture, sans oublier le capot en carbone apparent.

L'intérieur est à l'image de l'extérieur. Cette version unique au monde embarque des sièges en Alcantara avec des parties de différentes couleurs : bleu, noir et rouge. Là aussi, la Pagani Huayra NC porte des éléments en carbone apparent.

Avec la complicité de Pagani, ce client n'a pas fait les choses à moitié. Le V12 6.0 L bi-turbo d'origine Mercedes-AMG a été dopé pour développer 830 ch, cela représente une hausse de 100 ch. Le moteur allemand est toujours associé à la boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports, et cerise sur le gâteau, Pagani a réussi à baisser le poids de son monstre de 110 kg par rapport à une Huayra standard.

Comme indiqué en début d'article, il est probable que cette Huayra soit l'une des dernières à sortir de l'atelier du fabricant italien. En effet, la nouvelle sera présentée le 12 septembre prochain à Milan. Des prototypes sont déjà en circulation, et une image montrant la voiture dans sa version finale a même fuité sur internet.

Cette nouvelle Pagani devrait conserver le V12 de Mercedes-AMG. Toutefois, sa puissance sera revue à la hausse de quelques chevaux pour flirter avec les 800 ch. Horacio Pagani a déclaré lors d'une interview que ses ingénieurs avaient mis l'accent sur la réduction de poids et la maniabilité de la supercar. Elle sera donc à ne point douter plus fun à conduire, cela dit, elle est réservée à une élite capable de débourser une somme à sept chiffres pour se l'offrir.