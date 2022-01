Son nom fait référence au dixième modèle de la marque. Un modèle qui remplacera la Huayra, qui fête également ses 10 ans. Pour ceux d'entre vous qui sont impatients de découvrir la nouvelle Pagani, nous avons une mauvaise nouvelle : les 300 futures C10 ont toutes été vendues.

La photo divulguée, d'ailleurs, est apparue sur Instagram, et bien que l'image à basse résolution ne soit pas de meilleure qualité, elle a été enlevée du réseau social assez rapidement. Trop tard, les internets s'en sont déjà emparés ! L'occasion de la scruter et de découvrir déjà, un certain nombre de détails, même dans cette photo pixélisée au possible. On remarque notamment que cette C10 combine des éléments de design de la Huayra et de la Zonda, et que les caractéristiques Pagani telles que les familières collerettes ovales des phares sont toujours présentes.

La nouvelle venue, avec son style d'avion de chasse, se termine à l'arrière par une aile à deux éléments. Et si seule une vue de face est disponible pour l'instant, on peut d'ores et déjà parier que nous verrons un quadruple échappement sortir au centre à l'arrière. Tient d'ailleurs, à regarder cette première photo, cette C10 nous fait penser à la Mazzanti Eventra qui aurait sorti sa plus belle tenue.

Selon Horacio Pagani, la puissance de la C10 sera d'environ 900 ch et sa vitesse de pointe sera limitée électroniquement, mais elle atteindra tout de même 300 km/h. Cependant, l'accent n'est pas mis sur l'augmentation de la puissance mais plutôt sur la réduction du poids et de la maniabilité, rapporte Carthrottle.

Comme pour les autres modèles Pagani, on peut s'attendre à des éditions spéciales, dont un Roadster. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y aura aussi des versions purement électriques pour épauler les versions classiques avec V12. Le lancement officiel est prévu pour le second semestre 2022.