Vous êtes riche, et vous ne savez pas quoi faire des quelques millions d'euros qu'il vous reste. Pour vous aider, nous avons peut-être une idée, et elle nous vient de RM Sotheby's. La société de vente aux enchères propose l'un des spécimens de la Pagani Zonda Revolucion (R Evolution) produit en 2010.

Pour vous rafraichir la mémoire, la Zonda Revolucion est dérivée de la Zonda R (produite à 10 exemplaires) qui a été présentée en 2007 comme modèle axé sur la piste. Elle est naturellement propulsée par un V12 6.0 L atmosphérique (issu de la CLK GTR) et couplé à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports.

Cette supercar développe 800 ch, et promet des accélérations de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes et une vitesse de pointe à 375 km/h. L'un des spécimens en vente n'a parcouru que 1016 km et curieusement, aucun prix de départ n'a été affiché par RM Sotheby's. Il ne faut pas être devin pour comprendre que cette Zonda Revolucion sera adjugée à plusieurs millions d'euros, après tout, elle était vendue par Pagani à 2,2 millions d'euros hors taxes.

"Mince, moi qui voulais une supercar exotique pour l'utiliser sur route !". Eh bien, dans ce cas, vous serez heureux d'apprendre que Lanzante est capable d'homologuer la supercar pour l'utiliser en dehors du circuit.(voir en bas de page)

Aussi belle et puissante soit-elle, la Pagani Zonda Revolucion est naturellement en retrait face à sa descendante, la Pagani Huayra R que nous vous avons présentée il n'y a pas si longtemps. Son V12 développé par HWA délivre 850 ch et 750 Nm de couple. Seuls 30 exemplaires de l'Huayra R seront produits.

La Pagani Zonda Revolucion sera vendue aux Etats-Unis dans le cadre d'une vente privée réservée à quelques clients triés sur le volet.