Le Fonds d'investissement public saoudien s'intéresse de très près à l'industrie automobile. Après avoir mis un pied dans Lucid Group, le constructeur de voitures électriques, le Fonds d'investissement a désormais des parts dans Pagani, le constructeur italien de supercars.

"Pagani a le plaisir d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique à long terme avec le Fonds d'investissement public ("PIF"). L'accord prévoit un investissement à long terme du PIF, qui deviendra un actionnaire minoritaire de la société à l'issue de la transaction qui reste soumise aux conditions habituelles", peut-on lire sur le communiqué de presse.

Le PIF rejoint les actionnaires minoritaires de Pagani que sont Nicola Volpi et Emilio Petrone. La famille Pagani conservera le contrôle de la société en tant qu'actionnaire majoritaire. Dans le même temps, Horacio Pagani, fondateur, directeur général et directeur du design, conservera une position de leader et un rôle central au sein de la société.

Horacio Pagani

"Depuis sa fondation, Pagani a bénéficié de partenariats avec les meilleurs acteurs, car nous pensons que l'excellence ne peut être atteinte que par un travail d'équipe. Nous en voulons pour preuve nos partenariats de longue date avec nos partenaires technologiques - des leaders incontestables dans leurs secteurs - qui continueront à jouer un rôle important dans l'avenir de Pagani", a déclaré Horacio Pagani.

Pour Pagani, cet argent va servir à innover et à explorer de nouvelles opportunités dans le lifestyle à travers Pagani Arte. Pour le fonds saoudien, ce partenariat permet surtout de diversifier l'économie du pays qui repose principalement sur l'industrie pétrolière.