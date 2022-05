Le moment est venu pour Pagani d'en dire un peu plus sur la remplaçante de la magnifique Huayra. Le 12 septembre 2022, le constructeur de San Cesario sul Panaro présentera la Pagani C10 (nom provisoire) comme annoncé à travers les réseaux sociaux. Pour l'occasion, il a publié une photo montrant le profil de la voiture.

On découvre ainsi les lignes de la Pagani C10, qui comme vous pouvez le voir, ne porte aucun aileron à l'arrière. Les designers ont tenté tant bien que mal de "lisser" sa carrosserie pour avoir un style parfaitement épuré. Ne vous méprenez pas, cette Pagani C10 n'a pas pour autant oublié toutes les bases de l'aérodynamique. Elle portera probablement des appendices mobiles capables de se déployer en cas de besoin.

Si vous mourrez d'impatience de découvrir cette Pagani C10 et que vous ne souhaitez pas attendre jusqu'au mois de septembre, la photo ci-dessous devrait beaucoup vous intéresser. Il s'agit d'une image montrant le modèle de pré-série de la Pagani C10. Elle est apparue sur internet il y a quelques semaines, et si l'on compare avec le profil de la voiture révélé par le constructeur, cette "photo volée" correspond en tout point.

Pour le moment, les caractéristiques techniques de la Pagani C10 sont secrètes. Nous pensons que la supercar italienne embarquera encore et toujours le moteur V12 bi-turbo signé Mercedes-AMG. Sa puissance sera une nouvelle fois revue à la hausse pour générer plus de peps que la Pagani Huayra BC. Ce modèle est aussi l'occasion pour Pagani d'embrasser le nouveau monde à travers une version 100% électrique qui verra la lumière du jour un peu plus tard.

Horacio Pagani a déclaré par le passé que le C10 se concentrerait davantage sur la maniabilité et la réduction de poids. On estime qu'entre 280 et 300 exemplaires seront produits, autant vous dire que cette supercar sera rare et chère donc. Tout comme la Zonda et l'Huayra, Pagani lancera également des versions exclusives de son nouveau modèle au fil des années.