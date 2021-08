Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta

Cela fait 10 ans que Pagani a lancé sa Huayra. 10 ans que la supercar italienne a remplacé la Zonda, et avant de s'en aller pour laisser place à un nouveau modèle, Pagani présente ce qui semble être l'ultime version de l'Huayra, la Pagani Huayra BC Pachetto Tempesta.

Plus puissante, cette supercar ne développe pas moins de 827 ch pour 1100 Nm de couple. Elle utilise encore et toujours le moteur V12 de 6,0 litres de cylindrée signé Mercedes-AMG. Ce moteur peut pleinement s'exprimer à travers les six sorties d'échappement dont deux sont placées au niveau de l'extracteur d'air.

Basée sur la Pagani Huayra BC, la Pachetto Tempesta a un kit aérodynamique différent avec une lame avant légèrement retravaillée et un aileron arrière différent. On remarque également l'arrivée de nouvelles jantes ainsi qu'une double entrée d'air à proximité de la lunette arrière pour apporter plus d'oxygène au V12.

Outre les modifications esthétiques, le fabricant annonce que la suspension de la Pacchetto Tempesta est nouvelle. Pagani a aussi ajouté un mode de conduite plus soft afin que les deux passagers puissent rouler confortablement. Le constructeur n'entre pas dans les détails, on estime cependant que ce mode "assouplit" la suspension pour que le comportement de la supercar soit moins ferme.

Si Pagani ne montre pas encore en détail l'intérieur de cette énième édition de l'Huayra, il annonce qu'elle sera présentée lors de l'évènement Monterey Car Week et qu'elle roulera sur le circuit de Laguna Seca. Elle sera accompagnée par l'une des 40 Pagani Huayra Roadster BC ainsi que la très radicale Pagani Huayra R qui n'est réservée uniquement que pour un usage sur circuit.

Pour rappel, la Pagani Huayra R est motorisée par un V12 atmosphérique développé par la société HWA AG. Il développe 850 ch à 8250 tr/min et un couple maximal de 750 Nm disponible entre 5500 et 8300 tr/min.