Le jour J est arrivé pour Pagani qui présente enfin la Huayra R. Comme prévu, l'hypercar de San Cesario sul Panaro est uniquement destinée à un sage sur circuit. Pour briller dans les courbes, elle peut compter sur son moteur "à l'ancienne", un V12-R (c'est son petit nom) de 6.0 L.

Vous serez étonnés de savoir que ce moteur est nouveau, et qu'il a été entièrement été conçu par HWA AG. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette entreprise a été fondée Hans Werner Aufrecht, l'un des deux hommes à l'origine de la célébrissime entreprise AMG. HWA AG collabore étroitement avec Mercedes-AMG, elle est impliquée dans la course automobile depuis plus de 20 ans.

ATMOSPHERIQUE !

Le V12-R concocté par les équipes d'Affalterbach revendique 850 ch à 8250 tr/min et un couple maximal de 750 Nm disponible entre 5500 et 8300 tr/min. Placé en position centrale arrière, ce moteur est relié à une transmission conçue par HWA AG. C'est une boîte séquentielle à six rapports. Bien que la Pagani Huayra R soit pensée pour rouler toujours à son plein potentiel, Pagani a mis un point d'honneur sur la fiabilité de ses organes mécaniques. Les entretiens devront se faire tous les 10'000 km.

Pagani n'a pas eu besoin de faire appel à un compositeur de musique pour donner de la voix au prestigieux moteur. Il a simplement greffé un échappement en alliage d'Inconel. Nul doute que la Pagani Huayra R sait faire beaucoup de bruit. La Lamborghini SCV12 a montré qu'elle savait chanter sans fausse note, la Pagani Huayra R devrait être tout aussi mélodieuse. Des silencieux sont prévus au cas où des circuits exigeraient à ce que les voitures ne dépassent pas une limite de décibels.

Une œuvre d'art

Pagani n'a pas seulement veillé à ce que sa Huayra R soit puissante et performante sur circuit. Une attention particulière a été portée au style et au design. La face arrière est à peine reconnaissable, et pour cause, elle a complètement été modifiée pour lui donner plus d'allure tout en respectant les principes aérodynamiques qui jouent en faveur de la performance.

L'arrière a été allongé et les feux modifiés. On retrouve toujours les quatre canules d'échappement, mais l'extracteur d'air occupe désormais une place de choix et un aileron fin et flottant trône au-dessus de cet arrière.

Dans la partie avant, il y a deux nouvelles prises d'air latérales qui sont essentielles pour refroidir le système de freinage en carbone-céramique. Les différents appendices contribuent quant à eux à l'écoulement de l'air. L'objectif espéré par Pagani est d'atteindre 1000 kg d'appui aérodynamique à 320 km/h.

Les jantes de 19" sont en aluminium, elles ont été développées en collaboration avec APP Tech. Quant aux pneus, ils sont signés Pirelli et ont été spécialement développés pour la Pagani Huayra R. Dans l'habitacle, les sièges sont intégrés au châssis monocoque. Le poids est bien sûr capital pour une voiture de course. Pagani annonce que sa Huayra R ne pèse que 1050 kg à sec.

Un rêve automobile qui a un prix

Ce doux rêve automobile a un prix, et il est plutôt (très) salé. Pagani ne produira que 30 exemplaires de la Huayra R. Le prix de départ est fixé à 2,6 millions d'euros hors taxes ! En ajoutant les taxes, la Pagani Huayra R revient à plus de 3 millions d'euros. En dépensant cette somme, les clients auront automatiquement accès au programme "Arte in Pista" imaginé par Pagani et qui prévoit des sessions de roulage sur circuit sur les circuits les plus connus au monde avec le soutien de toute l'équipe Pagani et de ses pilotes : ça vous tente ?