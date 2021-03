Déjà 10 ans que la Pagani Huayra est dans nos vies. À défaut d'être dans notre garage... Toujours est-il qu'à l'instar de son ancêtre, la Zonda, la Huayra n'est pas encore prête à rendre les armes malgré un âge qui peut paraître presque antique pour certains constructeurs généralistes. Au contraire même !

Comme on a pu le voiture il y a quelques jours, Pagani est sur le point de lever le voile sur une nouvelle version de sa Huayra, et pas n'importe laquelle : la Huayra R. Digne héritière de la Zonda R, elle ne devrait être proposée que pour la piste. Mais pour le moment, et en attendant d'en savoir plus, Pagani continue son jeu de piste, c'est le cas de le dire, et nous révèle quelques éléments de son futur bolide dans une nouvelle vidéo teaser.

Encore entièrement bâchée, elle se présente de profil et ne laisse pas filtrer grand chose, si ce n'est évidemment quelques éléments aérodynamiques qui s'annoncent particulièrement massifs. À l'instar de l'immense aileron que l'on devine à l'arrière, ou encore ce qui pourrait être une entrée d'air sur le toit, un "scoop", deux éléments qui étaient déjà présents sur la feu Zonda R.

Pour le reste, Pagani annonce cette prochaine Huayra R en évoquant quelques fantômes du passés que l'on découvre dans le reflet de la voiture : on reconnaît ainsi la Huayra 'normale', bien évidemment, mais également le reflet de la Zonda R. Ensuite, plus étonnant, c'est une voiture de course qui fait son apparition, un Porsche 917 K de 1971. Enfin on croit reconnaître la Pagani Huayra Imola, une série limitée à 5 exemplaires, développant chacun quelques 827 chevaux et 1000 Nm de couple.

Si la Pagani Huayra R est une synthèse de toutes ces autos, voilà qui promet ! D'ailleurs, le slogan qui arrive après, "Sculpted in performance", que l'on pourrait traduire par "sculptée par la performance" ou "pour la performance", veut également nous faire envie, accompagnée par ce qui pourrait bien être le bruit de cette Huayra R, un véritable son de voiture de course !

Pour offrir une telle mélodie, on imagine évidemment que cette Huayra R conserve son V12, sauf que celui-ci pourrait être atmosphérique ! Quant à la puissance, elle devrait grimper à 900 chevaux, ou plus... Suite au prochain épisode !