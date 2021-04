Soyons honnêtes, si vous aviez les moyens d'acheter une Pagani Huayra Roadster BC, au prix de 3,5 millions de dollars à la sortie d'usine, vous auriez probablement aussi assez d'argent pour faire des folies sur une voiture unique - alors pourquoi ne pas y aller à fond ? C'est exactement ce qu'a fait un acheteur canadien d'hypercars. En travaillant directement avec le PDG de la firme de San Cesario Sul Panaro, Monsieur Horacio Pagani, ce client fortuné a commandé une Huayra BC personnalisée. Il l'a appelée "Supernova".

Selon Pagani of Toronto sur Instagram, le concessionnaire qui a pris livraison de cette Huayra unique, la "Supernova" porte une finition unique en son genre en fibre de carbone exposée Oro Rosa. Pour compléter cet extérieur brillant, un set de jantes Bronzo Chiaro aux accents "diamantés" a été ajouté pour attirer les regards, et quelques touches diamantées assorties parsèment le reste de l'extérieur.

C'est à l'intérieur de la Huayra que les choses deviennent encore plus intéressantes. Cette Huayra unique s'habille d'un subtil mélange de cuir beige et de tartan sur les sièges. En outre, la fibre de carbone apparente est visible sur la console centrale, le volant et les panneaux de porte, tandis que de l'Alcantara noir recouvre le tableau de bord.

On ne sait pas si Pagani a retravaillé la mécanique, même si ce n'était pas vraiment nécessaire. Pour rappel, la Pagani Huayra Roadster BC est équipée d'origine d'un V12 biturbo de 6,0 litres emprunté à AMG, capable de développer 810 chevaux (596 kilowatts) et 1049 Nm. De quoi permettre au bolide d'accélérer de 0 à 96 km/h en environ 3,5 secondes et d'afficher une vitesse de pointe de bien plus de 200 mph (322 km/h).

Comme nous l'avons mentionné, la Pagani Huayra Roadster BC coûte 3,5 millions de dollars. De base. Elle figure d'ailleurs dans notre liste des voitures neuves les plus chères jamais construites. Et la société italienne de préciser qu'elle produira 40 exemplaires de ce véhicule dans le monde entier. Alors, bien que Pagani ne fournisse pas de prix pour cette pièce unique extrême, vous pouvez probablement vous imaginer à quel point elle peut être (encore plus) chère !