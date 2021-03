Après des mois d'attente, Pagani s'est enfin décidé à présenter la merveilleuse Huayra R. Exclusivement réservée à un usage sur circuit, cette supercar est motorisée par un somptueux moteur développé par les ingénieurs allemands de HWA AG.

C'est un V12 de 6,0 litres de cylindrée qui délivre une puissance de 850 ch à 8250 tr/min. Pagani a fait le choix délibéré de ne pas le suralimenter, c'est un moteur noble comme on n'en fait (presque) plus sur les voitures de série.

Avant de l'entendre chanter sur piste, Pagani vient de publier une vidéo pour nous le faire découvrir. Il est encore en laboratoire, mais il est entièrement prêt et nous le montre en musique. Décidément, il chantonne comme une Formule 1 et doit recevoir un entretien complet tous les 10'000 km.

La Pagani Huayra R est réservée à une élite prête à débourser plus de 3 millions d'euros pour se l'offrir. En tout et pour tout, 30 exemplaires seront assemblés par le constructeur italien. La fiche technique de la supercar donne l'eau à la bouche avec un poids de seulement 1050 kg à vide pour une voiture qui pour rappel, développe plus de 800 ch. Ses performances n'ont pas encore été révélées, Pagani ne tardera pas à nous vanter le pouvoir de son nouveau bébé dans une nouvelle vidéo.

Horacio Pagani a déclaré par le passé que "le nouveau moteur devait avoir du charme, de la romance, la sonorité et la simplicité des moteurs de F1 des années 1980, tout en étant à la pointe de la technologie". Le pari semble réussi, la Pagani Huayra R est sans doute l'une des dernières à bénéficier d'une telle motorisation avant que le tsunami électrique n'emporte tout sur son passage. Pagani a sans doute un plan pour une supercar électrifiée, elle ne saurait tarder car c'est une question de vie ou de mort.