Dix ans après la Huayra, Pagani présentera son nouveau modèle le 12 septembre 2022. Identifiée par les initiales C10, la nouvelle création d'Horacio est encore entourée de mystère. Du moins pour le commun des mortels.

La supercar, en effet, a déjà été vue en direct par des clients potentiels. Raison pour laquelle les premières photos se sont échappées sur les internets ces derniers mois.

En rassemblant le teaser officiel et les photos espions des prototypes d'essai, nous avons produit un rendu exclusif qui anticipe la forme de la bête tant attendue de San Cesario sul Panaro.

Conception conservatrice

D'après notre reconstruction graphique, il est clair que la C10 (le nom est bien sûr provisoire) conservera les caractéristiques typiques de la Zonda et de la Huayra. Le design sera toujours typique d'une supercar à moteur central, avec un centre de gravité bas, un arrière long et une partie avant ramassée.

Pagani C10, rendu Motor1.com

En s'attardant sur l'avant, on remarque les deux phares séparés qui rappellent ceux des anciens modèles Pagani. Les rétroviseurs sont également inspirés de la Huayra, tandis que la calandre angulaire rappelle le monde des avions à réaction, toujours source d'inspiration pour Pagani.

Quant à l'arrière, il suffit de regarder les dernières photos espions qui mettent en évidence la disposition classique avec quatre échappements centraux et les subtils feux circulaires disposés verticalement.

Pagani C10, photo espion

Enfin, pour l'habitacle, on peut s'attendre à l'habituel soin apporté à la sellerie et à d'innombrables possibilités de personnalisation.

L'accent sur la taille et le poids

L'idée de l'entreprise serait de se concentrer davantage sur l'expérience de conduite et les réglages que sur la puissance brute. La nouvelle Pagani disposera donc d'un châssis et d'une suspension encore plus directs et précis et d'une carrosserie plus légère (probablement moins de 1200 à 1300 kg ) grâce à l'utilisation intensive de la fibre de carbone et des matériaux composites.

Sous la carrosserie, nous trouverons toujours le V12 6.0 biturbo d'origine Mercedes-AMG (très probablement non électrifié), lequel atteint dans l'actuelle Huayra BC la bagatelle de 789 ch et 1100 Nm de couple. Il est probable que que la puissance augmente de 20 à 40 ch pour donner au C10 un coup de pouce supplémentaire et ainsi faire passer l'accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, et la vitesse de pointe à plus de 360 km/h.

Mais rangez votre portefeuille car il y a une mauvaise nouvelle. Les 280-300 unités prévues ont déjà toutes été vendues. Le prix ? Nous en saurons plus le 12 septembre.