Pagani prépare une nouvelle supercar. Elle a été annoncée à maintes reprises, et dans quelques jours, nous la découvrirons dans son intégralité. En attendant, l'utilisateur Instagram @_Tim_2712 a croisé la route d'un prototype camouflé et qu'il a suivi pour prendre quelques clichés.

Il a gracieusement partagé ses photos avec Motor1.com, et par rapport aux images à notre disposition, cette voiture d'essai révèle davantage ses secrets. Cette Pagani a la carrosserie de série, et le camouflage qu'elle porte marie parfaitement ses formes. Ainsi, nous pouvons voir son capot arrière bombé de part et d'autre et qui se termine par une quadruple sortie d'échappement ronde. Les designers ont aussi taillé dans la masse pour créer un spoiler qui va d'un feu à un autre en passant par l'immense canule d'échappement.

Pagani a d'ores et déjà confirmé que sa supercar est motorisée par un V12 de 6,0 litres d'origine Mercedes-AMG. Nous ne savons pas en revanche quelle puissance il développe. Les rumeurs évoquent une valeur de 800-830 ch, mais rien n'a été confirmé par le fabricant à ce stade. Ces images nous permettent aussi de voir le profil de la voiture, mais il n'y a visiblement rien de bien nouveau, la silhouette de la C10 ressemble aux autres modèles de la marque, avec quelques différences comme les ouvertures latérales.

Pagani a auparavant annoncé que la C10 sera révélée en totalité le 12 septembre 2022. Le fabricant dévoilera également ses spécificités techniques, son prix, le nombre d'exemplaires produits et son nom définitif, car pour l'instant, nous ne connaissons que son nom de code (C10).

Grâce à nos précédentes photos espion, nous avons illustré la supercar que vous pouvez retrouver ci-dessous. On se souvient également qu'une photo d'une Pagani a fuité sur internet au mois de janvier dernier. Ce pourrait être la désirée Pagani C10, là aussi, vous retrouverez cette image juste en dessous.