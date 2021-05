La Lotus Elise, c'est une petite institution au sein de la gamme du constructeur anglais. Présente depuis 25 ans au catalogue, la petite sportive britannique s'apprête à tirer sa révérence à la fin de l'année, au même titre que les Lotus Exige et Evora. Ces trois modèles ont d'ailleurs eu, ou auront, le droit à une série spéciale sobrement baptisée "Final Edition" afin de célébrer leur fin de carrière, mais aussi la fin d'une ère chez Lotus.

Ces trois modèles seront remplacés par la dernière voiture thermique du constructeur, une voiture qui sera présentée d'ici cet été et dont Lotus nous a déjà livré un premier teaser. La Lotus Emira, c'est son nom, aura le droit à quelques dérivés qui viendront "compenser" l'arrêt des Elise, Exige et Evora, mais tout l'intérêt pour Lotus étant de "libérer" son catalogue pour les modèles électriques à venir, dont un SUV.

Les Lotus Elise et Exige "Final Edition".

C'est tout un pan de l'histoire de Lotus qui s'apprête à rejoindre les livres d'histoire, même si la troisième génération de l'Elise, produite depuis 2010, pourrait avoir le droit à une petite cure de jouvence, mais sous un autre blason, un peu comme la Lotus Seven avant elle, passée chez Caterham en 1973 et toujours produite à ce jour.

Interrogé par nos confrère d'Automotive News Europe sur la possibilité que la marque vende l’outillage permettant de produire l’Elise à un autre constructeur, Matt Windle, le directeur général de Lotus, a répondu : "Si le bon projet et le bon partenaire se présentent, je ne vois pas pourquoi refuser. C’est une voiture merveilleuse".

Mais de là à ce que cela devienne une réalité, nous en sommes encore loin. Évidemment, pour un tel projet, on pense à Caterham, qui pourrait ainsi gonfler son catalogue et proposer l'Elise aux côtés de la Seven. Mais la firme de Crawley pourrait avoir d'autres projets, elle qui vient de se faire racheter par son importateur japonais VT Holdings, et pour qui les règlementations environnementales sont à prendre en compte pour pérenniser l'avenir de l'entreprise.

La Caterham Seven est produite depuis 1973 et bénéficie régulièrement de quelques nouveautés.

Néanmoins, rappelons que les constructeurs dont la production est très limitée en nombre bénéficient encore de quelques aménagements réglementaires, ce qui laisse encore la porte ouverte à l'Elise de renaître chez un autre petit constructeur. Pourtant, du côté de chez Lotus, le cas de l'Elise a été sujet à beaucoup de débats et de réflexions, notamment pour la conserver au sein de a gamme.

Mais son maintien au sein du catalogue en l'état actuel des choses était incompatible avec les ambitions 100 % électrique du groupe chinois Geely, au contrôle de la marque depuis 2017. "Nous avons débattu longtemps à ce sujet. La vérité est que l’ensemble de la production à Hethel est actuellement transformée en un processus automatisé. Nous n’avons tout simplement pas la place de produire l’Elise", a précisé Matt Windle.