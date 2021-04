Nous ne sommes plus qu'à quelques mois d'un moment historique, puisque Lotus a annoncé que sa dernière voiture à essence sera dévoilée le 6 juillet 2021. Connue jusqu'à aujourd'hui sous le nom de code Type 131, la dernière voiture thermique de Norfolk a été baptisée Emira. Il s'agit d'un mot utilisé dans les langues anciennes, qui signifie "chef" ou "commandant".

La révélation de ce nom s'accompagne de plusieurs teasers qui laissent entrevoir dans la pénombre le design extérieur très clairement inspiré de l'Evija. Les spécifications techniques restent pour l'heure inconnues, mais la marque détenue par Geely affirme que sa super sportive sera proposée avec plusieurs moteurs à combustion. Lotus poursuit en précisant qu'il s'agira d'unités à essence pure, comprenez par là sans la moindre électrification.

Galerie: Lotus Emira teasers

4 Photos

La légendaire marque britannique a signé un "partenariat de groupe motopropulseur" pour ce qui sera une option de moteur nouvelle pour la société. Les détails sont rares, mais il sera "hautement efficace, utilisera une technologie de pointe et sera réglé pour aider à offrir cette expérience Lotus distinctive". L'Emira sera un véhicule entièrement nouveau grâce à l'adoption d'une architecture dédiée aux voitures de sport avec beaucoup d'aluminium ce qui, selon les dires, représente un "changement massif sur le plan technique."

Comme vous vous en souvenez peut-être, Lotus utilise depuis des années un V6 dérivé de Toyota, mais on ne sait pas pour l'instant quel constructeur automobile a conclu un accord avec la marque de voitures de sport. La société mère Geely possède également Volvo, Polestar et Proton, entre autres marques automobiles. Alpine est écarté aussi car le partenariat avec Lotus porte sur le développement d'une voiture électrique. Il faudra attendre le 6 juillet pour la révélation officielle et savoir s'il s'agit d'un partenaire interne ou d'un tiers.

La nouvelle Emira remplacera effectivement les Elise, Exige et Evora vieillissantes pour servir de "Lotus la plus accomplie depuis des générations - la voiture de sport parfaitement emballée, motorisée et formée". Nous apprenons également qu'elle sera plus confortable et plus avancée technologiquement que ses prédécesseurs indirects et qu'elle offrira une meilleure ergonomie pour la rendre plus utilisable dans la conduite quotidienne.

L'événement de révélation aura lieu à la maison, à Hethel, où l'Emira va être assemblée. Après sa première mondiale le 6 juillet 2021, Lotus montrera la voiture de sport en action plus tard dans la semaine au Festival of Speed de Goodwood.