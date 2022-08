Un constructeur automobile danois a présenté en 2018 à Genève une hypercar à un million de dollars appelée TSR-S. Elle peut sprinter de 0 à 100km/h en 2,8 secondes. La marque ? Zenvo, et il semble que le constructeur de voitures exotiques veuille faire à nouveau les gros titres l'année prochaine.

Dans une interview donnée à Top Gear, le président et directeur général Jens Sverdrup a déclaré qu'une Zenvo à moteur V12 était en préparation. Son design est encore secret pour l'instant, mais les acheteurs potentiels ont déjà eu droit à un aperçu exclusif. Le lancement public est prévu pour 2023.

Sverdrup n'a pas caché les détails de la future hypercar. Il a déclaré à la publication que la voiture aura un tout nouveau châssis modulaire en fibre de carbone, ainsi qu'une nouvelle boîte de vitesses, un moteur V12 et une transmission électrique. Tous ces éléments seront conçus et fabriqués en interne.

Contrairement à la Zenvo TSR-S, la future hypercar sera équipée de deux turbocompresseurs électriques reliés au moteur V12, pour une puissance totale de 1200 chevaux. L'objectif, toutefois, est d'atteindre une puissance de 1800 chevaux, qui devrait être obtenue grâce à l'utilisation d'un moteur électrique.

M. Sverdrup a également indiqué que deux versions étaient prévues. La première est une GT hybride, avec le moteur électrique monté sur l'essieu avant pour une transmission intégrale. Cependant, ce point est encore en discussion à ce stade. La seconde version, quant à elle, serait axée sur la piste (tout en restant homologuée pour la route) et pourrait comporter plusieurs éléments aérodynamiques pour une meilleure force d'appui. Le poids cible est de 1250 kg.

Le prix n'a pas non plus été dévoilé pour le moment, mais au vu des précédentes voitures fabriquées par la société, cette nouveauté devrait être vendue à plus d'un million d'euros.