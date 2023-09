Lorsqu'une voiture est présentée, nous voyons en premier lieu son aspect extérieur et intérieur avant d'en découvrir les caractéristiques techniques et le prix. Comme souvent la première impression est importante. Pour ceux qui considèrent les voitures comme plus qu'un simple moyen de transport, un véhicule doit être beau pour attirer l'acheteur potentiel. Bien que la beauté soit dans l'œil de celui ou celle qui regarde, nous sommes tous d'accord pour dire que les designs récurrents sont très désagréables à l'œil.

Volkswagen veut éviter les erreurs du passé en proposant des designs originaux pour ses nombreuses marques. Ce faisant, le groupe sera en mesure de mieux différencier une VW d'une Skoda ou d'une SEAT/Cupra, ainsi qu'une Audi d'une Porsche. À cette fin, "Success by Design" est la devise choisie par le groupe automobile lors de l'événement "Volkswagen Group Media Night" qui s'est tenu en amont du Salon de Munich 2023.

Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen mais également responsable de la marque Porsche, a déclaré qu'un "bon design est un facteur essentiel pour ravir nos clients". Dans cette optique, l'objectif est d'avoir "des identités de design plus marquées, de concevoir des produits marquants et d'accroître la différenciation des marques". Il est allé jusqu'à dire que le groupe VW deviendrait une "entreprise axée sur le design" et que chaque marque devrait avoir sa propre personnalité.

Il a souligné que cette stratégie était déjà en place en montrant que l'ID. GTI Concept est sensiblement différente de la Cupra DarkRebel, même si les versions de production qui arriveront en 2025 utiliseront la même base MEB Entry. On nous dit que cette différenciation accrue s'accompagnera d'une "meilleure qualité de conception".

Le groupe VW ne compte pas moins de 10 marques sous sa bannière : VW, VW Commercial Vehicles, Skoda, SEAT, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche et Ducati. Bugatti n'en fait pas partie, car il s'agit désormais de la coentreprise "Bugatti Rimac", dont le groupe Rimac détient 55 % des parts, les 45 % restants appartenant à Porsche.