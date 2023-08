Volkswagen prépare la prochaine génération du Tiguan et il a déjà été aperçu sur la route à plusieurs reprises, et même avec un camouflage léger, menant à un premier rendu. Tout n'a pas encore été révélé et de nouvelles esquisses imaginent le design final du SUV allemand.

Le Tiguan nouvelle génération aura un style plus doux que l'actuel, avec une large calandre s'ouvrant dans le pare-chocs avant, ce qui était visible sur les modèles vus sur les routes.

Nos nouveaux rendus éliminent le dernier élément de camouflage sur le SUV, révélant la large barre lumineuse entre les phares avant qui pourrait prendre place sur le produit final.

Galerie: Rendus du prochain Volkswagen Tiguan

2 Photos

On retrouve également une large barre de phares à l'arrière, déjà aperçue sur le Tiguan au cours de ses essais. Sans camouflage, on découvre un pare-choc aux formes anguleuses.

Le constructeur a déjà été dévoilé l'habitacle. Le Volkswagen Tiguan disposera d'un grand écran pour les fonctions d'infodivertissement sur le tableau de bord, proposé en 12,9 et 15,0 pouces selon la finition. Un écran plus petit de 10,25 pouces sera placé derrière le volant et servira d'affichage pour le conducteur.

L'un des derniers mystère réside dans les motorisations. Volkswagen devrait prévoir des moteurs essence, diesel et hybride rechargeable (déjà aperçu par nos espions), avec des versions traction et à transmission intégrale.

Volkswagen devrait dévoiler le nouveau Tiguan cet automne avant qu'il soit commercialisé l'année prochaine. Il arrivera dans les showrooms européens au cours du premier trimestre de l'année 2024.