Volkswagen ne plaisantait pas en annonçant que la nouvelle Passat ferait ses débuts dès la fin du mois d'août. En effet, un nouveau teaser annonce que la première mondiale aura lieu à la toute fin du mois.

De grands changements se préparent pour la voiture de taille moyenne puisque VW abandonne la berline, préférant se concentrer uniquement sur le break connu sous le nom de Variant dans le dialecte de Wolfsburg. Elle ne sera plus fabriquée en Allemagne, la production étant délocalisée à Bratislava, en Slovaquie.

Le teaser joint montre une bonne partie des phares, qui seront proposés en option dans une configuration LED matrix capable d'éclairer la route à 500 mètres. Curieusement, la Passat n'est pas équipée de la technologie matrix HD plus sophistiquée du Touareg, que le Tiguan de nouvelle génération pourra également recevoir moyennant un supplément de prix.

Volkswagen a été étonnamment généreux avec les images de prévisualisation avant la présentation de la Passat 2024. Bien qu'entièrement camouflé, le prototype que nous avons vu en début d'année présentait de fortes touches de design ID, donnant l'impression d'une ID.7 avec des moteurs à combustion. D'ailleurs, le modèle entièrement électrique a été aperçu il y a quelques jours sous la forme d'un break, sans aucun camouflage.

L'habitacle de la Passat sera entièrement revu, la plupart des boutons traditionnels installés sur le modèle sortant étant supprimés. La Passat est le nouveau modèle de VW à recevoir les controversés curseurs tactiles sous l'écran tactile, qui mesurera 12,9 pouces en standard et 15 pouces pour la configuration la plus chère. Un écran conducteur entièrement numérique de 10,25 pouces est également prévu, ainsi qu'un nouvel affichage tête haute.

Jumelée mécaniquement à la Skoda Superb 2024, la nouvelle Passat sera plus grande que sa devancière afin d'offrir plus d'espace pour les jambes et un plus grand espace de chargement.

Sous le capot, il y aura des moteurs essence et diesel mild-hybrid complétés par des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables en courant continu, avec une autonomie de 120 km en mode électrique.

Le lancement de la Passat nouvelle génération est prévu pour le premier trimestre 2024, date à laquelle la Skoda équivalente devrait également faire son apparition dans nos rues.