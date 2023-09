Les crossovers et les SUV ont franchi une étape importante en matière de ventes au cours des six premiers mois de l'année 2023 puisqu’ils représentent, pour la première fois, plus de la moitié du total des livraisons de véhicules neufs en Europe.

Leur part de marché est passée à 51%, ce qui représente une petite (mais importante) augmentation par rapport au premier semestre 2022, où elle était de 48%.

En ce qui concerne le top 10 des SUV les plus prisés, pour le moment, en 2023, la Tesla Model Y arrive en tête avec 138 152 unités, soit 207% de plus qu'au cours de la même période, en 2022. Le seul autre SUV qui a réussi à générer plus de 100 000 ventes est le Volkswagen T-Roc avec 104 465 unités (en hausse de 32%).

Toyota a failli entrer dans le club à six chiffres avec la Yaris Cross (96 849 unités), soit une augmentation de 49%.

Le top 10 est complété par les Volkswagen Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur et Ford Puma. Au total, les petits SUV ont été les plus populaires sur le Vieux Continent au premier semestre 2023, avec 1 133 822 ventes, suivis par les SUV compacts avec 999 568 ventes et les petites voitures avec 913 571 ventes.

La fin des petites voitures ?

Cela ne veut pas dire que les voitures "ordinaires" sont en voie de disparition puisque la Dacia Sandero a encore connu un bon premier semestre avec 124 190 unités. De plus, les Opel Corsa, Peugeot 208 et Renault Clio ont toutes été vendues à plus de 100 000 exemplaires.

La Skoda Octavia a connu un excellent premier semestre 2023 avec des livraisons qui ont bondi de 77,3% à 83 073 unités après que la société mère du groupe Volkswagen ait résolu les goulots d'étranglement de production. La Golf bat toujours sa sœur tchèque, plus pratique et plus grande, à 88 899 unités.

Plusieurs constructeurs automobiles ont exprimé leur inquiétude quant au sort des petits modèles, qu'il s'agisse de voitures classiques ou de crossovers/SUV, si la norme Euro 7 était appliquée sous sa forme actuelle, en 2025.

Par exemple, Volkswagen a prévenu que l'adaptation des moteurs à combustion pour répondre aux exigences d'une législation plus stricte entraînerait des hausses de prix qui rendraient ces véhicules trop chers. Par conséquent, des voitures comme la Polo et la Fabia sont confrontées à un avenir incertain.

