La Volkswagen Golf telle que nous la connaissons est sur le point de changer comme jamais auparavant. La prochaine génération sera exclusivement électrique. Mais il faudra d'abord laisser la place à un restylage de la version actuelle de l'emblématique compacte allemande, dont les mulets ont été photographiés à plusieurs reprises lors de tests.

Par rapport aux précédentes photos espion, le camouflage a pratiquement disparu sur les clichés les plus récents et nous pouvons maintenant voir ce qui sera nouveau dans la Golf remaniée, qui devrait faire ses débuts entre la fin d'année 2023 et le début de 2024.

Qu'est-ce qui change ?

L'avant de la Volkswagen Golf 2024

Les changements ne sont pas immédiatement perceptibles, mais en y regardant de plus près, on remarque le nouveau design des blocs optiques avant, plus étroits près de la calandre. Dans l'ensemble, les feux sont plus profilés et plus effilés, tout en conservant l'air renfrogné de la version actuelle.

À l'arrière également, les blocs optiques semblent avoir été revus, avec une nouvelle signature lumineuse, même si leur forme et leur taille restent inchangées. Le pare-chocs conserve les fausses sorties d'échappement.

L'intérieur de la Volkswagen Golf 2024

Dans cette série de photos, il n'y a pas d'images de l'intérieur de la Volkswagen Golf restylée, mais celui-ci a déjà été immortalisé dans le passé. Il se caractérise par un écran central "posé" sur le tableau de bord, reprenant probablement celui de la nouvelle Passat.

Les moteurs

Selon certaines rumeurs, avec le restylage, la compacte allemande perdra sa boîte de vitesses manuelle pour passer complètement à la DSG à double embrayage. Cette dernière équipe également la nouvelle GTI.

Selon toute vraisemblance, la gamme de moteurs sera entièrement électrifiée, soit avec des modules hybrides légers, soit avec des groupes motopropulseurs rechargeables et une puissance qui pourrait augmenter par rapport au modèle actuel.