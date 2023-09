Si vous êtes un fan de la série Magnum (on parle de l’originale bien sûr) et que vous avez toujours rêvé de posséder sa célèbre Ferrari, sachez que cela est possible à condition d’avoir gardé votre âme d’enfant (il faut faire avec les moyens du bord).

Évidemment, avoir la chance de mettre la main sur une véritable 308 GTS peut s’avérer très compliqué mais pour vous "consoler" ou simplement faire plaisir à vos enfants, la firme Playmobil a sorti des versions miniatures de la voiture et des personnages de la série.

Un peu à la façon de son concurrent Lego, Playmobil réalise de plus en plus de jouets basés sur des modèles de voitures existants et pour sa dernière création, la firme allemande a jeté son dévolu sur la célèbre série se déroulant à Hawaï, dans les années 1980. La Ferrari 308 GTS Quattrovalvole, rouge, mesure 25 cm de long et son toit noir est amovible. Le capot moteur s’ouvre et les feux avant rétractables (ça, c’est la classe).

Un ensemble fidèle à la série

On peut placer deux figurines, au format Playmobil classique, à l’intérieur de la voiture et cela tombe bien puisque quatre personnages de la série accompagnent la Ferrari : Thomas Magnum, Higgins, T.C. et Rick Wright, tous avec leurs tenus caractéristiques. Le détail est poussé encore plus loin puisque la voiture est immatriculée "Robin-1", comme c’était le cas dans tous les épisodes de la série à l’exception de l’épisode pilote.

Galerie: Ferrari 308 GTS (Magnum)

8 Photos

Un des exemplaires de la Ferrari 308 GTS, conduit par Tom Selleck sur le tournage de la quatrième saison, a été adjugée pour 170 711 € par la maison de ventes aux enchères Bonhams, en 2017. Évidemment cette réplique de Playmobil vous coûtera nettement moins cher mais comptez tout de même 71,99 €. L’ensemble est disponible sur la boutique en ligne et en magasin.