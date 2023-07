Que vous l’ayez vécu à sa sortie dans les années 80, ou le soir sur la chaîne NT1 au début des années 2000, K2000 aura marqué plus d’un passionné d’automobile. Qui, en regardant la série, n’a pas rêvé de conduire le célèbre KITT ?

Il est vrai qu’avec son design sportif et épuré (surtout à l’époque), son volant digne d’une voiture de course futuriste, ou encore son moteur au son unique, la voiture a fait tourner plus d’une tête. Et que dire du célèbre bandeau lumineux à l’avant…

Mais qui était vraiment KITT ?

Une Pontiac devenue le Knight Rider

D'abord sortie comme une simple édition spéciale de la Firebird de Pontiac, l’édition "TransAm" n’a eut besoin que d'une génération pour devenir un modèle particulier dans le cœur des amateurs de grosses cylindrées. Le coupé embarque un V8 de 5013 cm³ développant 175 ch, à travers une boîte manuelle à 5 rapports. Le tout permettait à cette propulsion d’atteindre les 200 km/h.

Mais plus que les chiffres de vitesse, ce sont les chiffres de vente qui intéressait Pontiac. Comment faire pour détrôner la célèbre Ford Mustang à l’époque ? En plus d’emprunter le châssis de la Chevrolet Camaro, la Trans Am va voir sa popularité exploser en 1977 dans le film Cours Après Moi Shérif (Smokey and the Bandit). 1 400 000 exemplaires seront vendus, soit bien plus que la Mustang, mais en 1982 tout est à refaire…

Suite à la crise pétrolière de cette fameuse année 82, les temps sont rudes pour les muscle-cars. La Trans Am de Pontiac est alors entièrement repensée en mettant davantage l’accent sur l'aérodynamisme, la technologie et la légèreté pour rester attractive. Et surtout, sa consommation de carburant est vite rationnée, crise oblige. La nouvelle version est plus étirée, équipée de phares escamotables ainsi que d'un ordinateur de bord plus pointu. Il ne lui restait plus qu’à se refaire une réputation au cinéma mais son salut viendra du petit écran.

The Knight Intelligence Two Thousand

La série K2000 met en scène Michael Knight, ancien policier autrefois appelé Michael Long et présumé mort. Après plusieurs opérations combinées à de la chirurgie esthétique, celle-ci se voit confier une voiture perfectionnée, appelée KITT, et bardée de gadgets électroniques et d'équipement divers, pour l'aider dans ses missions.

Eric Dahlquist, président de l'agence de communication de Pontiac, vit une occasion en or de refaire briller la marque sous le feu des projecteurs. Mais Jim Graham, responsable de la promotion du constructeur, refusait d’assimiler la Firebird au projet du Knight Rider. Il ne voulait pas voir la Trans Am tournée en ridicule et travestie en voiture parlante. Eric Dahlquist trouva finalement du soutien auprès du nouveau patron de Pontiac : Bill Hoglund.

Peu de changements on réellement été effectué sur la Trans Am pour donner vie à KITT. Il s'agissait davantage de customisations bien placées qui changèrent une voiture noire au caractère déjà bien trempée en un clone de la Batmobile, plus fort et étrangement humain à travers son ordinateur de bord doué d'intelligence artificielle.

Les lumières qui animent les émotions de KITT et de KAAR (le côté obscur de KITT que vous pouvez voir ci-dessous) se sont inspirées des Cylons de Galactica et son designer, Michael Scheffe, intégra des ordinateurs CoCo TRS-80 par-dessus le tableau de bord d'origine, puis modernisa les technologies au fil des saisons. Une vraie vitrine high-tech dont le cockpit ressemble à un mélange entre celui d’une voiture de course et celui d’un avion de chasse.

Cependant, la création d'une seule Trans Am "KITT" demandait environ six semaines de travail et surtout 18 000$ de budget. Par chance, la production de K2000 put bénéficier de nombreuses Trans Am non vendables. Et heureusement, puisqu’à chaque saison (on en compte quatre en tout) il pouvait y avoir jusqu’à neuf Pontiac d’utilisées dans une série qui n’y allait pas de main morte sur les cascades. Beaucoup n’ont d’ailleurs pas résister aux traitements infligés lors des tournages. Peut-être suite à l’utilisation abusive du fameux Turbo boost ?

Une icône de la télé et de l’automobile

Malgré des spin-off sincèrement honteux qui osèrent mettre KITT dans la peau d'une Mustang (alors que Pontiac était justement en concurrence direct avec le pur-sang américain mais passons) la Trans Am K2000 originale est devenue culte au fil des années.

Seulement cinq voitures issue de la série n'ont pas été détruites et nombreux sont ceux qui se targuent d'avoir acquis une "vraie" K2000 à l’image de Michael Jackson en son temps. En réalité, le fait qu'il y ait eu plus de Trans Am "KITT" vendues (quelque soit leur authenticité) que de voitures utilisées pour la production prouve que la K2000 était, et restera, une légende désormais insaisissable.

Finalement, à l'image d'autres voitures stars comme la DeLorean, la Ferrari 308 GTS de Magnum ou encore la Dodge Charger de Shérif fais moi peur, la Firebird Trans Am 1982 de K2000 va continuer de perdurer dans les esprits pour les décennies à venir.