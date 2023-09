L'un des marchés les plus intéressants de l'Asie du Sud-Est est sans aucun doute le Vietnam. Actuellement, le pays est le quatrième marché de la région. Avec un ratio de seulement 38 véhicules pour 1 000 habitants, son potentiel est très important. C'est pourquoi plusieurs constructeurs le suivent de près, y compris ceux qui commencent à investir dans des installations de production et ceux qui lancent leurs propres gammes de modèles.

Dans ce dernier cas, il s'agit de Skoda, qui a ouvert ces derniers jours, son premier showroom à Hanoi, la capitale du Vietnam.

Les premiers arrivés sont le Karoq et le Kodiaq

L'entrée du constructeur tchèque dans le pays asiatique s'accompagne du lancement du Karoq et du Kodiaq, les premiers modèles Skoda disponibles en concession. Après cette toute première phase, Skoda étendra son réseau de vente à 20 showrooms d'ici 2025 et 30 d'ici 2028.

Foto - Skoda Karoq 2022 La nuova Skoda Kodiaq è attesa ad ottobre

Les Skoda Karoq et Kodiaq seront suivis par les Octavia et Superb et, plus tard, par les modèles Enyaq. Ensuite, à partir du second semestre 2024, ce sera au tour du SUV compact Kushaq, actuellement construit et vendu exclusivement en Inde, et de la berline Slavia en 2025.

Du Vietnam au reste de la région

Il est à noter que Skoda a déjà commencé la construction d'une usine de production dans le parc industriel de Viet Hung, dans la province de Quang Ninh. L'usine sera pleinement opérationnelle après 2027, avec pour objectif de produire 27 000 véhicules par an et 40 000 par an après 2030.

I piani di Skoda per il mercato vietnamita

Cette même usine pourrait d'ailleurs jouer un rôle important dans un avenir proche : de nombreux modèles destinés à la région de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), qui comprend également les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, Brunei, la Birmanie, le Laos et le Cambodge, pourraient sortir de cette usine.