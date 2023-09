Les teasers pour le Skoda Kodiaq 2024 ne manquent pas. En effet, Skoda veut s'assurer que son SUV phare ne passera pas inaperçu. C'est logique si l'on considère que le modèle sortant est de loin le véhicule le plus populaire de la marque tchèque, avec 841 900 ventes depuis son lancement en 2017. Le modèle de deuxième génération est sur le point d'arriver, et pour faciliter l'attente, de nouveaux teasers offrent un aperçu du design extérieur.

Le SUV le plus populaire de la gamme Skoda

Comme tous les autres SUV de Skoda, le Kodiaq 2024 conservera les doubles feux. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un lifting plutôt que d'un véritable véhicule next-gen, car le style nous est immédiatement familier. Son modèle jumeau, le Volkswagen Tiguan, a subi des modifications extérieures plus importantes pour le nouveau modèle. Le SUV de Wolfsburg ne sera vendu qu'en cinq places pour laisser la place à un Tayron à trois rangées, tandis que Skoda a l'intention de proposer le Kodiaq avec un choix entre cinq et sept places.

2024 Skoda Kodiaq : croquis de l'extérieur

Un aperçu du design extérieur

Les croquis de design ci-dessus montrent deux modèles de feux arrière différents, mais on ne sait pas lequel sera disponible. Le motif en forme de C est visible sur les deux modèles, et il est plus proéminent sur la voiture jaune, alors que la voiture argentée a une barre lumineuse qui s'étend sur toute la largeur du hayon. Il est rare que les constructeurs proposent une voiture avec deux jeux de feux arrière, car cela augmente les coûts de fabrication.

On ne peut pas le voir sur ces croquis, mais Skoda a déjà annoncé que le nouveau Kodiaq serait plus long de 61 mm alors que l'empattement sera maintenu à 2,791 m. Si l'on s'en tient au modèle à cinq places, le volume de chargement a augmenté de 75 litres pour atteindre 910 litres avec la banquette arrière rabattue. Le modèle à trois rangées de sièges atteint un maximum de 845 litres. Les passagers arrière bénéficient également d'une garde au toit légèrement plus importante qu'auparavant.

Alors que les croquis suggèrent que l'extérieur sera plus semblable, l'habitacle déjà révélé va représenter un changement majeur par rapport à la première génération du Kodiaq. Il sera doté d'un tableau de bord numérique, d'un système d'infodivertissement et de trois cadrans intelligents. Ces petits écrans seront configurables pour accéder à un plus grand nombre de fonctions sans encombrer la console centrale avec une multitude de boutons.

Le Skoda Kodiaq sera dévoilé dans quelques jours

Soutenu par ce que le groupe Volkswagen appelle la plateforme MQB Evo, le Kodiaq 2024 sera propulsé par les moteurs : 1.5 TSI, 2.0 TSI et 2.0 TDI, tous reliés à une transmission automatique à double embrayage et sept vitesses. La plus grande nouveauté sous le capot sera un hybride rechargeable basé sur le 1.5 TSI et relié à une DSG à six vitesses. En fonction du moteur, certaines versions sont dotées d'une traction avant tandis que d'autres sont équipées d'une transmission intégrale.

La première mondiale devrait avoir lieu dans les prochains jours.