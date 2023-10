Après la récente présentation des Mini Cooper et Countryman EV, ces photos montrent que la marque est en train de travailler sur la version à combustion de la Cooper à toit rigide et de la Cooper décapotable. Les voitures ont été testées en Allemagne.

Les Mini à moteur thermique ont des bases complètement différentes de celles de leurs homologues électriques. Les deux variantes présentent cependant un style similaire. La calandre est plus proéminente. Les phares circulaires sont dotés de feux superposés et de feux de position horizontaux au centre. À l'arrière, de design intérieur des feux semblent avoir un nouveau look.

Galerie: Photos de la Mini Cooper décapotable (2024)

18 Photos

Les modèles à moteur thermique reposent sur une version modifiée de la plate-forme UKL1 existante. Aucun détail officiel n'est disponible sur le groupe motopropulseur, mais ces modèles utiliseraient les mêmes moteurs que les véhicules actuels. Des modifications mineures pourraient être apportées pour améliorer les émissions. De récents clichés montrent qu'une variante John Cooper Works ferait partie de la gamme. Mini prévoit d'avoir une gamme entièrement composée de véhicules électriques d'ici à 2030. Cela signifie que ces modèles actualisés seront parmi les derniers de la marque à être équipés de moteurs à combustion. Une boîte de vitesses manuelle ne devrait pas être disponible.

Que valent ces nouvelles Mini électriques ?

L'habitacle recevra quelques améliorations. Les voitures d'essai ont des tableaux de bord recouverts, ce qui nous empêche de savoir exactement ce qu'il y aura de différent. Il se pourrait que l'habitacle ressemble davantage à l'habitacle simple de ses homologues électriques. Ces Mini restylées devraient faire leurs débuts en 2024. La nouvelle Mini Cooper électrique a été présentée au public lors du salon de Munich en septembre dernier. La version de base développe 181 chevaux et atteint les 100 km/h en 7,3 secondes. La version SE est plus puissante, avec 214 chevaux, et peut abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

La version standard est équipée d'une batterie de 40,7 kilowattheures qui offre une autonomie de 305 km selon le test européen WLTP. La version SE est équipée d'une batterie de 54,2 kWh qui augmente la distance de conduite à 400 km. Découvrez l'intérieur de la nouvelle Mini EV dans cette vidéo :