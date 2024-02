Avec cette nouvelle génération, le MINI Countryman est assez différent. Non pas tant au niveau de la forme, une évolution de ce qui a été vu dans les générations précédentes, mais plus au niveau de la taille, augmentée de 13 cm en longueur, mais également de la mécanique, car pour la première fois, elle disponible en 100 % électrique, sans en oublier l'intérieur, qui lui aussi, a changé.

C'est là que se concentrent les principales innovations stylistiques qui, d'une part, reprennent le style classique de la MINI et, d'autre part, la révolutionnent. L'intérieur est encore plus minimaliste, mais ne renonce pas à la technologie. Bien au contraire.

MINI Countryman 2024, l'habitacle

Pour analyser l'intérieur du MINI Countryman 2024, on ne peut que commencer par le tableau de bord où, par rapport à la génération précédente, un élément manque. Exit l'instrumentation numérique, ce qui rend l'espace extrêmement épuré devant le conducteur. À sa disposition, en option, l'affichage tête haute projeté non pas directement sur le pare-brise mais sur une petite surface rétractable. Cette dernière solution est un peu vieillotte et ne permet pas d'avoir autant d'informations qu'auparavant, en un seul coup d'œil.

Celui qui ne lésine pas sur les écrans et les données est le moniteur central d'un diamètre de 24 cm. La forme reste circulaire, comme le veut la tradition, alors que la technologie change du tout au tout. Il s'agit en effet d'un fin panneau OLED, anagramme de (Organic Light-Emitting Diode), une technologie qui consiste à utiliser des diodes organiques pour émettre de la lumière lorsqu'elles sont stimulées par une tension électrique. Cela permet d'obtenir ce que l'on appelle le noir absolu (il suffit pour cela d'éteindre les diodes), des économies d'énergie et des écrans particulièrement fins.

Le système d'exploitation MINI OS9, basé sur Android et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, également sans fil, est lui aussi entièrement nouveau. La structure du menu a été repensée de fond en comble, avec des graphiques revus et des écrans différents selon le mode de conduite choisi ou le mode MINI Experience, un ensemble de graphiques et de lumières pour l'intérieur.

MINI Countryman, comment l'intérieur change entre l'ancienne et la nouvelle génération

La plupart des commandes ont été numérisées, y compris la climatisation. Quelques boutons physiques subsistent sous l'écran central, comme ceux de la mise en marche et de l'arrêt, er du mode de conduite. Le chargement sans fil du smartphone est proposé en option. La numérisation n'a pas affecté les boutons du volant, dont le design a été entièrement revu.

À noter l'éclairage intérieur, étudié dans les moindres détails, tant au niveau de la gamme de couleurs que de la possibilité de créer des effets lumineux spéciaux sur le tableau de bord grâce à un projecteur spécial. Il existe quatre modes MINI Experience qui modifient non seulement l'éclairage mais aussi les graphiques sur l'écran central.

En termes de matériaux, le MINI Countryman 2024 utilise une variété de revêtements, y compris un tissu spécial fabriqué à partir de matériaux recyclés traités à l'aide d'une technique spéciale, 2D.

Connectivité

Le MINI Countryman 2024 propose également un module 5G pour une connexion mobile à haut débit et un assistant vocal appelé Spike, capable de comprendre le langage naturel. Il s'agit de deux options supplémentaires

MINI Countryman 2024 Instrumentation numérique Non Affichage tête haute Oui Moniteur central 24 cm Mirroring Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui (optionnel) Assistant vocal Oui

MINI Countryman 2024, le moniteur central

MINI Countryman 2024, l'espace

Les centimètres de longueur supplémentaires permettent au MINI Countryman 2024 d'offrir une habitabilité nettement améliorée. Tant à l'avant, où des sièges chauffants, massants et réglables électriquement sont également disponibles, mais aussi et surtout, à l'arrière.

C'est aussi grâce à la banquette qui peut coulisser sur 13 cm pour créer encore plus d'espace dans l'habitacle ou dans le coffre, dont le volume de chargement va d'un minimum de 450 à un maximum de 1460 litres. L'espace est modulable grâce au dossier inclinable selon un schéma 40:20:40. Un filet de séparation est disponible en option pour éviter que des objets se trouvant dans le compartiment de charge n'envahissent l'habitacle.

MINI Countryman 2024, les sièges arrière MINI Countryman 2024, le coffre