Le Mini Clubman n'est plus. Le tout dernier exemplaire est sorti de la chaîne de montage de l'usine du constructeur automobile d'Oxford, au Royaume-Uni, alors que la marque britannique s'efforce de réorganiser sa gamme pour entrer dans l’ère de l’électrique, à l’instar de nombreux autres constructeurs.

Galerie: MINI Clubman Final Edition

71 Photos

Mini a présenté le Clubman "Final Edition" (édition finale) en avril 2023 avant d'annoncer, en septembre, qu'elle n'avait pas l'intention de lancer une voiture de nouvelle génération. Alors que l'entreprise réorganise ses offres, le Countryman remplacera de facto le Clubman, échappant de justesse à l’arrêt complet de sa production grâce à sa popularité. Le nouvel Aceman se placera sous le Countryman pour compléter la gamme.

Pas assez attractif ?

Stefanie Wurst, responsable de la marque Mini, a noté l'année dernière que l'entreprise vendait deux fois plus de modèles de Countryman que de Clubman, ce qui a facilement permis de décider lequel des deux modèles il fallait conserver dans la gamme. La Mini Clubman moderne (qui porte d’ailleurs très mal son nom de "Mini" vu sa taille) est arrivée en 2007 pour succéder à l'originale de 1969, qui fut mise en production jusqu'au début des années 1980.

Le nouveau Clubman, de 4,25 m de long (contre moins de 4 mètres pour le précédent) a également donné naissance au Mini Clubvan en 2013. Ce fut aussi le premier modèle de la marque à transmission intégrale, avec l'introduction du Clubman All-4 en 2016. Au total, Mini aura construit plus de 1,1 million de Clubman depuis sa sortie en 2007.

Galerie: 2017 Mini Clubman JCW

17 Photos

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, Mini a fait ses adieux au Clubman avec l'édition finale limitée à 1 969 exemplaires dans le monde et moins de 100 étaient destinés aux États-Unis. Avec un prix unitaire de 46 400 € (contre environ 37 700 € pour un exemplaire classique), le modèle se démarquait avec ses garnitures et ses accents "Shimmer Copper", avec le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de série sous le capot, développant 186 chevaux et 279 Nm de couple. N'oublions pas, non plus, la version JCW de 306 ch (voir ci-dessus) avec ses deux portières arrière classique au lieu des portes de coffre à battants habituelles du Clubman.