Cet essai est un peu particulier, car il ne s'agit pas d'une nouvelle voiture, mais plutôt du contraire : nous avons conduit la MINI Clubman pour la dernière fois avant sa disparition imminente, en mars prochain, avec la série spéciale Final Edition. Quel meilleur hommage que de la savourer maintenant en été !

Noyée par la MINI 5 portes et le Countryman, la Clubman fait partie de ces véhicules incompris qui n'ont pas eu le succès commercial qu'ils méritaient. Pourtant, les arguments d'achat ne manquent pas. En effet, esthétiquement, je la trouve plus séduisante et harmonieuse que la 5 portes elle-même et elle est vraiment utilisable pour un usage familial.

Pour l'instant, la voiture est toujours en vente dans les versions essence Cooper (136 ch), Cooper S (178 ch) et John Cooper Works (306 ch) à partir de 35 290 euros. Nous avons testé la Cooper SD turbodiesel, équipée d'un superbe moteur 2 litres de 190 ch. Une option hautement recommandable si vous pouvez l'obtenir en tant que "0 km" ou auprès du MINI Outlet officiel pour les voitures d'occasion.

Le design

Cette voiture compacte de 4,26 mètres de long présente une face avant de style MINI, tandis que les parties latérales et arrière allongées constituent les éléments les plus originaux de l'ensemble. Si l'on y ajoute les éléments spéciaux du pack MINI Yours ou le toit à dégradé de couleurs, on obtient une voiture très séduisante.

L'extérieur présente de nombreux détails uniques. Il y a bien sûr le double hayon, qui libère de l'espace derrière la voiture et réduit la vue du rétroviseur intérieur à travers le pilier central. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très pratique, mais cela rend hommage au modèle original de la fin des années 1960.

Les autres points forts sont les phares à LED, les feux avec le drapeau britannique Union Jack comme signature lumineuse, la grande troisième vitre latérale, le profilé chromé qui entoure toute la voiture sous la surface vitrée et l'ouverture dans le capot, qui est fausse, puisqu'elle est recouverte.

Bien entendu, les détails sportifs ne manquent pas, comme les jantes en alliage de 18 pouces, les doubles sorties d'échappement et les pare-chocs avec leurs lignes de course. Les vitres ont un encadrement intégré et, curieusement, tant les logos que le lettrage "Clubman" à l'arrière de la voiture passent inaperçus puisque de couleur foncée comme la carrosserie. Une mode que je ne comprends pas très bien...

Intérieur

Le niveau premium de la MINI Clubman est évident dans le cockpit, qui est composé d'éléments de haute qualité. On aime les boutons et les cadrans conventionnels pour contrôler le système de climatisation et la roulette centrale iDrive, empruntée à BMW. Grâce à elle, il est facile de se déplacer entre les différents sous-menus de l'écran central de 8,8 pouces. Bien mieux, évidemment, que de devoir toucher l'écran directement avec les doigts.

Il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de longues commandes métalliques et qu'elles sont basses, ce qui oblige à détourner le regard pour sélectionner le programme de conduite ou désactiver le système Start/Stop ou le contrôle de stabilité, par exemple.

La petite instrumentation numérique montée sur la colonne de direction fournit les informations les plus importantes. En termes de connectivité externe, le système multimédia est compatible avec les protocoles Android Auto et Apple CarPlay.

L'espace intérieur disponible peut accueillir sans problème quatre adultes de taille moyenne, bien que la hauteur arrière soit un peu juste pour les plus grands des passagers et que le dossier soit un peu plus vertical qu'à l'accoutumée. Le siège central, quant à lui, ne peut accueillir que des enfants, compte tenu de son étroitesse.

Quant au coffre, il déclare 360 litres, soit 20 litres de moins que d'autres compactes comme la BMW Série 1 ou la Volkswagen Golf. Grâce à un double plancher profond, les sacs à dos et autres objets malléables, comme un sac de plage/piscine, peuvent être rangés dans le coffre. A l'étage supérieur, une grande valise et une valise cabine peuvent être rangées sous le rideau. Un kit de réparation de crevaison est fourni de série.

Mécanique

Chaque fois que nous testons un moteur diesel puissant et économe en carburant, nous nous demandons ce qu'il a de si polluant pour être en voie d'extinction. Comme nous n'obtenons pas de réponse logique, la meilleure chose à faire est de continuer à en profiter le plus longtemps possible.

Dans le cas présent, la MINI Cooper SD Clubman est propulsée par un moteur 2,0 litres de 190 ch - également utilisé dans les voitures BMW, bien sûr. Il fait preuve d'une grande puissance dès le ralenti et confère à la voiture des performances plus que remarquables : 7,6 secondes pour le 0-60 et 225 km/h.

Le tout avec une consommation moyenne réelle de 5,7 litres aux 100 km, qui peut descendre jusqu'à 5 sur les trajets interurbains, grâce à un huitième rapport assez long (plus de 130 km/h pour atteindre 2 000 tours) et à l'activation constante du régulateur de vitesse. En outre, la voiture prend et reprend de la vitesse très rapidement, même à pleine charge.

En l'absence d'apport électrique sous forme d'hybridation légère, la voiture se contente du label C. Pour citer quelques améliorations, le système Start/Stop n'est pas particulièrement fluide au démarrage, mais en contrepartie, le moteur est très bien insonorisé.

Il faut également saluer la boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à huit rapports avec mode Sport et commande séquentielle via de larges palettes. Cette boîte est parfaitement adaptée au moteur et se comporte très bien dans tous les types de conduite. Il existe d'ailleurs trois programmes : Green, Mid et Sport, clairement différenciés les uns des autres.

Sur la route

En bonne MINI (héritée des BMW), la position de conduite peut être basse et le revêtement des sièges dur. La configuration sportive traditionnelle n'est pas absente non plus, avec une direction directe et juste ce qu'il faut d'assistance, ainsi qu'une suspension ferme qui ne donne pas l'impression de rebondir, mais qui ne filtre pas les irrégularités évidentes comme les joints de dilatation ou les dos d'âne.

En tout cas, la mise au point me semble très réussie pour ceux qui apprécient une conduite plus passionnée qu'à l'accoutumée. Après tout, la MINI a toujours été très appréciée pour cette qualité...

La MINI Clubman n'a pas à se plaindre dans les virages, car elle les négocie avec beaucoup de fluidité et de facilité, même lorsqu'elle enchaîne plusieurs virages lents, où le train avant n'est pas paresseux. En fait, il est moins nerveux et donc plus facile à conduire près de la limite que la trois portes, grâce à son empattement plus long. Elle freine également fort en cas de besoin.

L'ambiance sportive est également assurée par une isolation aérodynamique et de roulement un peu moins importante que d'habitude, ce qui est perceptible à vitesse de croisière sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées. Il n'y a pas de réduction nette du confort, mais il faut en être conscient. En tout état de cause, les longs trajets s'effectuent de manière très agréable.

Equipement et prix

Comme vous le savez, les voitures MINI peuvent être configurées selon vos souhaits avec un nombre infini d'options de personnalisation, ce qui peut augmenter le prix d'achat de plusieurs milliers d'euros.

L'équipement de série de la MINI Cooper SD Clubman comprend la climatisation bizone, les programmes de conduite, les jantes en alliage de 17 pouces (avec pneus 225/45), le Bluetooth, un système audio à six haut-parleurs avec connexion USB, les capteurs de lumière et de pluie, etc.

Comme je l'ai dit au début, la version Cooper SD du Clubman n'est déjà plus commercialisée. Il est donc temps de vérifier auprès de votre concessionnaire le plus proche ou sur le site officiel s'il existe des exemplaires "0 km" ou d'occasion.

Nous devons dire au revoir à la voiture compacte britannique et nous l'avons fait de la meilleure façon qui soit : en la conduisant dans toutes sortes de scénarios et en appréciant son exclusivité, ses performances et son dynamisme. Tu nous manqueras, Clubman !