Je dois l'admettre : même après avoir testé plus de cinq cents voitures, il y en a qui parviennent à m'étonner et à satisfaire mes goûts à un degré excellent. Parmi les plus récents ajouts à cette liste de mes favoris figure certainement le nouveau MINI Countryman qui, bien qu'il ne puisse pas se vanter d'une performance particulièrement brillante dans le test de consommation de carburant en conditions réelles, parvient toujours à me fasciner.

Avec le nouveau MINI Countryman C, celui propulsé par le moteur hybride doux trois cylindres essence 1,5 turbo de 170 ch, j'ai réussi à consommer en moyenne 5,35 l/100 km (18,69 km/l) pour le trajet classique Rome-Rome Forlì, dépensant 35,61 euros d'essence pour le voyage.

La consommation n'est pas de première classe

Avec cette moyenne de 5,35 l/100 km, le nouveau MINI Countryman se situe dans le bas du classement de la consommation de carburant en conditions réelles dans la catégorie des voitures à essence, à égalité avec la Mazda3 2.0L e-SKYACTIV G et devant la Suzuki Vitara 1. 0 Boosterjet AWD AllGrip (5,50 l§/100 km - 18,1 km/l), le Nissan Qashqai Mild Hybrid158 hp Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) et le Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

MINI Countryman, vue de trois-quarts avant

Moins que la MINI Countryman, la Renault Austral mild hybrid 160 (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), la Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV Manual (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), la Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 HP (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) et la Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l) ont fait l'objet d'une enquête.

Bien faite, originale et très spacieuse

La voiture que j'ai testée était une MINI Countryman C Favoured, une version plutôt riche et bien finie qui offre déjà un moteur hybride léger associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports, des sièges et un volant sport, une sellerie en similicuir, un toit et des rétroviseurs noirs et des phares à LED de série.

Mini Countryman, l'intérieur

L'ajout du pack L complet et des jantes en alliage de 19 pouces porte le prix catalogue à 45 000 euros, un chiffre qui permet de conduire une voiture très spacieuse et confortable, aux finitions impeccables et dont les éléments de design, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, la rendent vraiment unique, même dans le panorama des SUV compacts.

La puissance est toujours suffisante pour tout type de manœuvre ou de dépassement, sans atteindre des sommets particuliers de sportivité. Le grand écran OLED circulaire du tableau de bord, d'un diamètre de 24 cm, offre également de bonnes satisfactions une fois que l'on a compris le fonctionnement des différents manuscrits. Dommage que la partie de l'écran destinée aux applications smartphone soit un peu trop petite.

Elle parcourt au moins 600 km avec un plein d'essence.

Comme je l'ai dit, avec le nouveau SUV de MINI équipé d'un moteur hybride léger à essence, je n'ai pas constaté de consommation de carburant particulièrement basse dans les conditions de conduite les plus courantes. Ce n'est qu'en adoptant un style de conduite particulièrement prudent en mode économique qu'il est possible d'atteindre des niveaux d'efficacité intéressants.

MINI Countryman, vue de trois quarts arrière

Le réservoir d'essence de 45 litres m'a donné une autonomie théorique d'au moins 600 km dans toutes les situations, avec des pointes allant jusqu'à 1 000 km sur des itinéraires idéaux et à vitesse constante.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

661 km d'autonomie théorique

661 km d'autonomie théorique Autoroute: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

607 km d'autonomie théorique

607 km d'autonomie théorique Mode économie: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.093 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation électrique Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2

(WLTP) MINI Countryman C Favoured Hybride

(essence) 115 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.545 kg 145 g/km

Données

Voiture: MINI Countryman C Favoured

Liste de base: 40.690 euro

Date du test: 11/03/2024

Météo (départ/arrivée): Pluie, 12°/Variable, 11°

Prix du carburant: 1,849 euro/l (Benzina)

Kilomètres d'essai: 807

Kilométrage total au début du test: 3.989

Vitesse moyenne sur le tronçon Rome-Forlì: 74 km/h

Pneumatiques: Michelin Pilot Alpin 5 - 245/45 R19 102V XL M+S (Label UE: C, B, 72 dB)

Consommation

Moyenne "réelle": 5,35 l/100 km (18,69 km/l)

Ordinateur de bord: 5,5 l/100 km

À la pompe: 5,2 l/100 km

Les comptes

Dépenses "réelles": 35,61 euro

Dépenses mensuelles: 79,14 euro (800 km par mois)

Combien obtenez-vous avec 20 euros: 202 km

Combien obtenez-vous avec un réservoir plein: 841 km