La Mazda3 a été mise à jour cette année avec un écran d'infodivertissement plus grand, de nouveaux ports USB-C et des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite améliorés, confirmant essentiellement sa gamme de moteurs hybrides légers essence.

J'ai donc décidé de tester la consommation réelle de la Mazda3 2.0 e-Skyactiv G de 150 ch, cinq portes mild hybrid avec traction avant et boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le résultat est une moyenne de 5,35 l/100 km (18,69 km/l) sur l'itinéraire standard de 360 km entre Rome et Forlì, en dépensant 34,55 euros d'essence pour le trajet.

Certaines font mieux

Avec ses 5,35 l/100 km, la Mazda3 2023 de 150 ch ne parvient pas à se hisser en tête du classement de consommation en conditions réelles dans la catégorie des voitures à essence, se faisant surclasser par d'autres berlines cinq portes telles que la Ford Focus Active 1.0 EcoBoost 125 ch automatique (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), la Mazda3 2.0L 186 hp M Hybrid e-Skyactiv X (4,60 l/100 km - 21,7 km/l) et les reines de la catégorie que sont les Mercedes A 200 automatique (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) et Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 hp 48V (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

Mazda3

En revanche, les plus grandes Alfa Romeo Giulia Super 2.0 Turbo 200 ch AT8 Q2 (5,60 l/100 km - 17,8 km/l) et Mercedes E 350 Coupé mild hybrid (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) consomment plus que la Mazda3.

Une note positive pour la boîte et le plaisir de conduite

La voiture que j'ai testée était une Mazda3 2.0L e-SKYACTIV G 150 ch Homura avec boîte de vitesses manuelle, l'une des configurations les plus riches et les plus complètes pour la cinq portes japonaise, qui dispose déjà de série de jantes en alliage de 18 pouces en noir brillant, de phares LED, d'une caméra de recul, de la climatisation automatique et d'une sellerie en tissu. La seule option payante sur la voiture est la peinture métallisée Machine Grey qui porte le prix catalogue à 31 300 euros.

Mazda3, l'intérieur

Ce que j'ai le plus apprécié sur cette Mazda3 2023 est sans aucun doute l'excellente assiette, la boîte de vitesses manuelle rapide et précise et la position de conduite impeccable qui garantissent un contrôle sûr de la voiture même sur les routes avec plus de courbes. La qualité des matériaux et des détails de l'habitacle, ainsi que les ADAS, sont également satisfaisantes. En revanche, la facilité d'accès aux sièges avant et l'espace pour les jambes des passagers arrière, ainsi que la visibilité limitée par la petite lunette arrière, ne me semblent pas tout à fait satisfaisants.

700 km d'autonomie

Dans d'autres situations de conduite, la consommation n'est pas trop élevée, sans être excellente toutefois, avec des moyennes assez constantes qui n'atteignent pas des niveaux inquiétants, même sur l'autoroute.

Mazda3 2023, vue arrière

Le réservoir d'essence de 51 litres confère à la Mazda3 une autonomie théorique moyenne proche de 700 km, avec des pointes à plus de 1 000 km sur des parcours économiques idéaux à vitesse constante.

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

749 km d'autonomie théorique

Autoroute : 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

678 km d'autonomie théorique

Économie : 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

1 106 km d'autonomie théorique

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Mazda3 2.0L e-SKYACTIV G 150 ch manuelle Homura Hybride

(Essence) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 336 kg 128 g/km

Données

Voiture : Mazda3 2.0L e-SKYACTIV G 150 ch manuelle Homura

Prix de base : 31 300 euros

Date du test : 23/11/2023

Météo (départ/arrivée) : Clair, 21°/Clair, 7°

Prix du carburant : 1,794 euro/l (Essence)

Kilométrage du test : 810

Kilométrage total au début du test : 4 961

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneumatiques : Toyo Observe S944 - 215/45 R18 93V XL M+S (UE: B, B, 71 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 5,35 l/100 km (18,69 km/l)

Ordinateur de bord : 5,3 l/100 km

À la pompe : 5,4 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 34,55 euros

Dépenses mensuelles : 76,78 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 208 km

Distance parcourue avec un plein : 953 km