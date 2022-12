La 5e édition des Automobile Awards 2022 a eu lieu le jeudi 8 décembre à l'Automobile Club de France, à Paris. Les Français étaient appelés à voter pour leur voiture préférée, et devinez quoi ? L'Opel Astra remporte le prix et se place sur la plus haute marche du podium.

39 constructeurs automobiles étaient inscrits à cet évènement, dont les constructeurs chinois Leapmotor et Lynk&Co, sans oublier le vietnamien VinFast ainsi que le marocain NamX et l'espagnol Hispano-Suiza.

Si la sixième génération de l'Astra a été élue par le public, les autres prix ont été décernés dans différentes catégories par un jury composé à parité hommes/femmes. Ainsi, le Land Rover Range Rover s'est vu remettre deux trophées.

Des constructeurs ont été mis à l'honneur, il s'agit de BMW, Dacia, DS, Ferrari, Alpine, Mercedes, Jaguar, Peugeot et Hyundai. Quant à Renault, il a remporté un titre dans la catégorie Pub de l'Année pour le spot Mégane E-Tech. De plus, le constructeur a été élu Marque de l'Année par les DG des marques participantes.

Les vainqueurs des catégories constructeurs :

Land Rover Range Rover : Automobile de l’année la plus orientée vers le bien-être de ses occupants + SUV le plus innovant de l’année sur le plan esthétique, pratique ou technologique, quelle que soit la catégorie.

: Automobile de l’année la plus orientée vers le bien-être de ses occupants + SUV le plus innovant de l’année sur le plan esthétique, pratique ou technologique, quelle que soit la catégorie. Alpine Alpenglow : Concept-car de l’année.

: Concept-car de l’année. BMW i7 : Modèle le plus connecté à son environnement, celui dont l’intelligence vous facilite le quotidien.

: Modèle le plus connecté à son environnement, celui dont l’intelligence vous facilite le quotidien. Ferrari Daytona SP3 : Plus belle voiture de série de l’année.

: Plus belle voiture de série de l’année. Hyundai Ioniq 6 : Voiture électrique de l’année.

: Voiture électrique de l’année. Dacia Jogger GPL : Automobile offrant le meilleur rapport qualité/prix parmi les modèles facturés moins de 20 000 €.

: Automobile offrant le meilleur rapport qualité/prix parmi les modèles facturés moins de 20 000 €. Jaguar E-Pace Flex Fuel : Technologie la plus pertinente en matière de respect de l’environnement à l’exception des modèles 100% électrique.

: Technologie la plus pertinente en matière de respect de l’environnement à l’exception des modèles 100% électrique. Mercedes-AMG One :Voiture d’exception de l’année, qu’il s’agisse d’une limousine, d’un coupé Grand Tourisme ou d’une hyper sportive.

:Voiture d’exception de l’année, qu’il s’agisse d’une limousine, d’un coupé Grand Tourisme ou d’une hyper sportive. Mercedes-Benz EQE : Modèle porteur de la technologie la plus innovante en matière de sécurité, active ou passive.

: Modèle porteur de la technologie la plus innovante en matière de sécurité, active ou passive. Peugeot 308 SW :Véhicule d'entreprise le plus marquant de l’année.

Palmarès des Automobile Awards 2022

Si l'Opel Astra est arrivée en tête avec 15,1% de votes sur les 41 854 participants, la BMW X1 arrive en seconde position avec 12,9% des voix. Elle est suivie par la Peugeot 408 avec 12,1% des voix. Vous retrouverez ci-dessous le classement complet.

Galerie: Automobile Awards 2022