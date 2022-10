Dans un communiqué dévoilé ce mardi 4 octobre, Peugeot a annoncé son plan d’électrification et d’hybridation de sa gamme pour l’année 2023. La marque proposera une large offre électrifiée en Europe.

Vers le 100 % électrique ?

C’est officiel, Peugeot annonce une forte électrification de sa gamme en 2023. C’est simple, chaque modèle de sa gamme, de la petite citadine, aux gros utilitaires en passant par le vélo, sera proposé dans une ou plusieurs motorisations électrifiées.

Un pas de plus donc dans son objectif de zéro émission en Europe et d’avoir 100 % de ses ventes en électrique d’ici 2030.

Une nouvelle technologie hybride

Les Peugeot 3008 et 5008 seront les premières de la gamme à recevoir une toute nouvelle technologie hybride censée combiner l’efficience et la simplicité d’usage. Cette technologie se compose d’un moteur essence PureTech de 136 ch et d’une boîte de vitesses électrifiée à double embrayage. Elle offrirait à la voiture un surcroit de couple à bas régime ainsi qu’une réduction de 15 % de la consommation de carburant.

Cette technologie pourrait alors dans un futur proche s’étendre à d’autres modèles de la marque, voire du groupe Stellantis.

La 308 entièrement électrique

Toujours dans ce processus d’électrification de la gamme, Peugeot annonce deux nouvelles venues : la e-308 et la e-308 SW. Pour rappel, Peugeot sera l’un des premiers constructeurs en Europe à proposer un break 100 % électrique.

Ces deux modèles hériteront d’une motorisation électrique inédite dans la gamme. Le groupe motopropulseur développera une puissance de 115 kW (156 ch) pour une consommation de 12,7 kWh/100 km donnant une autonomie supérieure à 400 km (selon le niveau d’équipement).

Pionnière dans la gamme 100 % électrique de Peugeot, la e-208 bénéficiera en 2023 de cette nouvelle motorisation. Elle verra donc sa puissance augmenter en passant de 136 ch à 156 ch, ainsi que son autonomie. Une évolution qui profitera sans nul doute encore un peu plus au succès commercial qu’est la e-208. Pour rappel, plus de 110 000 exemplaires de Peugeot e-208 ont été vendus depuis son lancement en 2019.

Un scooter électrique

Tout passe à l’électrique chez Peugeot. La marque dévoilera lors du prochain Mondial de l’Automobile de Paris qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochain, un nouveau scooter électrique, le Peugeot e-Streetzone. Il offrira une autonomie importante de 112 km dans sa version à deux batteries. Car oui, ce scooter sera doté d’une ou deux batteries amovibles qui pourront être chargées sur de simples prises domestiques.