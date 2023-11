Cadillac a confirmé ce mardi qu'elle s'était inscrite auprès de la FIA pour devenir fabricant officiel de groupes motopropulseurs en Formule 1. Elle prévoit de fournir des groupes motopropulseurs hybrides à l'équipe Andretti Cadillac F1 nouvellement créée, à partir de la saison 2028.

"Nous serions ravis que notre nouvelle équipe Andretti Cadillac F1 soit propulsée par un groupe motopropulseur [General Motors]", a déclaré Mark Reuss, président de GM, dans un communiqué. "Grâce à notre expertise en matière d'ingénierie et de course, nous sommes convaincus que nous développerons un moteur performant et que nous positionnerons Andretti Cadillac comme une véritable équipe de compétition. Nous allons courir avec les meilleurs, au plus haut niveau, avec une passion et une intégrité qui aideront à élever le sport pour les fans de course à travers le monde."

Cette annonce intervient un mois seulement après l'approbation par la FIA de la demande d'expression d'intérêt d'Andretti pour son entrée dans le championnat de Formule 1. L'équipe doit encore mener des discussions commerciales avec la direction du championnat et, en vertu de l'accord Concorde, elle devrait payer au moins 200 millions de dollars de frais "anti-dilution" qui seraient répartis entre les équipes existantes afin de compenser le fait que les futurs prix seront distribués à 11 reprises au lieu de 10.

General Motors affirme qu'elle est déjà en train de développer et de tester des prototypes. L'entreprise n'est pas novice en matière de course automobile, puisqu'elle a mis au point le V8 de 5,5 litres qui a permis à l'IMSA GTP de Cadillac de remporter le championnat et de monter sur le podium aux 24 heures du Mans.

Comme Andretti devrait commencer à courir en 2026, une question demeure : vers qui l'équipe se tourna-t-elle afin de se procurer un moteur avant que l'unité Cadillac ne soit prête ? Andretti avait déjà conclu un accord provisoire avec Renault, mais cet accord a expiré en octobre.

Selon Motorsport.com, la FIA indique que l'équipe se verra attribuer un moteur pour 2026 sur la base du règlement sportif actuel de la F1, et que ce moteur proviendra d'un motoriste actuel qui fournit le moins d'équipes clientes. En 2026, il devrait s'agir d'une égalité entre Honda et Alpine, qui se sont tous deux engagés à fournir des moteurs à une seule équipe cliente.