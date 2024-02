La Tesla Model S Plaid est une arme formidable pour l'art de la drag race. La configuration à trois moteurs de la berline électrique lui confère une puissance de 1 020 chevaux, ce qui la place dans la même catégorie de performance que les hypercars. Mais elle n'est pas invincible.

Une vidéo publiée sur YouTube nous montre qu'un véhicule à essence, ici une BMW M3 Competition préparée, peut toujours rivaliser avec la berline électrique pour décrocher la victoire.

La M3 qui s'aligne aux côtés de la Tesla développe 1 039 ch, soit plus du double qu'à sa sortie d'usine. Tom Wrigley Performance et R44 se sont occupés de la BMW, augmentant sa puissance grâce à plusieurs améliorations apportées au moteur six cylindres en ligne biturbo. Le refroidissement a été amélioré, le système d'échappement a été modifié, les turbocompresseurs ont été améliorés et d'autres changements ont été effectués.

La M3 a dû rouler à l'éthanol pour maximiser sa puissance face à la Tesla Model S. La configuration à trois moteurs du modèle électrique était légèrement moins puissante que celle de la BMW, mais elle s'est présentée sur la ligne de départ avec l'avantage de la transmission intégrale.

Les deux rivales du jour ont pris part à trois courses sur un quart de mile (environ 400 mètres), et la première épreuve a laissé entrevoir le combat à venir. La BMW a remporté la première drag race, franchissant la ligne d'arrivée en 9,7 secondes contre 10,2 secondes pour la Tesla. La Model S a ensuite remporté les deuxième et troisième courses, battant la M3 d'un dixième de seconde (9,7 contre 9,8 secondes). Mais attention, la BMW a franchi la ligne d'arrivée du demi-mile (environ 800 mètres) devant la Model S.

La BMW s'est rachetée au moment de passer aux courses avec départ lancé, car la Tesla a atteint son limiteur de vitesse à 265 km/h. En revanche, elle a remporté le test de freinage à deux reprises, s'arrêtant à une distance plus courte que la M3.

Galerie: BMW M3 Competition 2021