La société chinoise Xiaomi est principalement connue pour ses smartphones et ses scooters électriques. Aujourd'hui, grâce à une demande de licence de vente publique en Chine, nous pouvons admirer la toute première voiture de tourisme de l'entreprise, une berline entièrement électrique appelée SU7.

Cars News China a réussi à identifier la demande sur le site web du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), qui publie chaque mois la liste des véhicules soumis au processus d'homologation en Chine. Les données sont accessibles au public et comprennent des éléments tels que des photos, des spécifications, des niveaux de finition, etc.

La SU7 nous rappelle beaucoup la Genesis G70 de l'avant, principalement grâce à ces phares divisés horizontalement. La forme fastback à quatre portes rappelle la Porsche Taycan, tout comme le spoiler actif disponible à l'arrière. Mais avec un empattement d'un peu plus de 2,99 mètres et une longueur totale de 5 mètres, la SU7 est un peu plus longue qu'une Taycan.

Une vraie sportive électrique

Le dossier révèle également une poignée d'autres détails, notamment des jantes de 19 pouces et de 20 pouces en option, ainsi qu'un système LIDAR en option monté sur le haut du pare-brise. Selon Car News China, deux groupes motopropulseurs sont proposés : une version de base à propulsion arrière développant 295 chevaux, et une version plus puissante à transmission intégrale développant 663 chevaux. La vitesse de pointe est limitée à 210 km/h pour la voiture de base, et à 265 km/h pour la version la plus puissante.

La Xiaomi SU7 sera construite en collaboration avec Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), selon Car News China, et la production devrait commencer en décembre. Il est intéressant de noter qu'il s'agit de la même entreprise que celle avec laquelle Mercedes-Benz a passé un contrat pour construire ses voitures en Chine dans le cadre de la coentreprise Beijing-Benz fondée en 2005.

Comme la plupart des voitures conçues en Chine, nous ne savons pas si cette dernière fera son apparition en Europe. Ce serait pourtant dommage de s'en priver, car nous aurions besoin de plus de véhicules électriques sportifs qui ressemblent à autre chose qu'à des bêtes sans âme.