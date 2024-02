Voici un nouveau SUV compact qui se situe entre le Renault Captur et l'Austral. Il s'appelle le Renault Symbioz et sera dévoilé très bientôt, au printemps 2024.

Le nouveau SUV français du segment C, doté d'une motorisation entièrement hybride, a commencé à montrer ses formes à travers une série d'images teaser. Elles s'inspirent des derniers codes stylistiques du Scenic, de la Mégane et de l'Austral.

SUV compact, mais pas trop

D'après les photos du teaser, le Renault Symbioz a une allure élégante et moderne. Mais pourquoi un tel nom ? Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la Direction Marketing Renault, donne la réponse :

"Pour ce nouveau véhicule compact et familial, nous voulions vraiment mettre au cœur du nom l’humain et la relation intime qui unit la famille avec son véhicule. Le nom Symbioz illustre parfaitement la vie avec notre véhicule, où les passagers ne font plus qu’un avec leur véhicule et avec l’environnement."

Renault Symbioz, le teaser

Les formes des phares avant et des vitres latérales rappellent quelque peu celles du Rafale, plus grand, mais avec une allure de SUV familial. La longueur du Renault Symbioz est en effet de 4,41 mètres, soit un peu moins que les 4,47 mètres du Renault Scenic E-Tech Electric et les 4,51 mètres de l'Austral. Le poids est inférieur à 1 500 kg.

Le Symbioz hybride développe 145 ch

Parmi les quelques aperçus du Renault Symbioz, l'on sait qu'il sera équipé d'une motorisation hybride E-Tech de 145 ch, probablement le même moteur 1,6 litre atmosphérique et électrifié déjà utilisé sur le Renault Arkana E-Tech Hybrid.

Renault Symbioz

Selon le constructeur français, le nouveau Symbioz aura "tous les atouts pour satisfaire les familles avec une habitabilité généreuse et un grand volume de chargement" à l'intérieur.

Une autre caractéristique intéressante du Renault Symbioz est le toit vitré panoramique Solarbay, déjà disponible sur les véhicules électriques Arkana et Scenic, qui est basé sur la technologie PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). En d'autres termes, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le toit en verre devienne opaque ou transparent, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un store d'occultation.