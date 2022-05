Volkswagen Commercial Vehicles a annoncé la deuxième génération de l'Amarok en mars 2020. Plus de deux ans plus tard, le pick-up de taille moyenne n'a toujours pas été révélé. Heureusement, l'attente est sur le point de prendre fin puisque la première mondiale est prévue pour le 7 juillet. Le nouvel utilitaire n'est plus un produit 100 % Volkswagen, il a été développé à partir de la plateforme T6 actualisée de Ford, issue du Ranger 2022.

L'ovale bleu se chargera également de la production en assemblant l'Amarok dans son usine d'Afrique du Sud. Tout au long de la campagne de teasing, VW a souligné que le nouveau pick-up sera bien plus qu'un simple Ranger rebadgé. S'étendant sur 5 350 mm après avoir allongé l'empattement de 125 mm pour atteindre 3 220 mm, il sera nettement plus grand que son prédécesseur. Toutefois, les porte-à-faux avant et arrière seront réduits afin d'augmenter les angles d'attaque et de fuite.

Volkswagen Amarok nouvelle génération teaser

Après avoir été soumis à une longue campagne de teasing, l'Amarok a révélé la plupart de ses secrets. Il sera vendu en configuration propulsion, 4x4 semi-permanent et 4x4 permanent, avec un assortiment de moteurs quatre cylindres de 2,0 litres, dont un moteur à essence. Le groupe motopropulseur de pointe sera un V6 TDI de 3,0 litres. En dépit de son nom familier, le moteur à essence en question sera en fait un moteur Ford offrant un couple de 600 Nm et une puissance de 250 ch.

Les niveaux de finition haut de gamme Panamericana et Aventura sont prévus pour le nouvel Amarok, qui empruntera le système d'infodivertissement SYNC 4 de Ford. Le modèle de base sera équipé de roues de 17 pouces, tandis que les modèles plus luxueux seront dotés de roues de 21 pouces. Une version hybride rechargeable du Ranger est une question de temps plutôt que de possibilité, et il pourrait en être de même pour le VW. En fait, des dérivés purement électriques des deux modèles sont déjà à l'étude.

Lorsqu'il sera mis en vente vers la fin de l'année, le nouvel Amarok ne remplacera pas complètement son prédécesseur. Le pick-up âgé de 12 ans restera en production à l'usine de Pacheco, en Argentine, pour répondre à la demande des marchés sud-américains.