Alors qu'un premier dessin conceptuel d'un potentiel nouveau Volkswagen Amarok était apparu dès le début de l'année 2020, la production et la distribution en Europe de l'actuelle génération ont été arrêtées en mai 2020, après dix ans d'existence.

Depuis, nous attendons une nouvelle édition du pick-up de VW Véhicules Utilitaires. Et maintenant, le constructeur de Hanovre se montre plus concret avec une image teaser officielle. La production devrait débuter en 2022 en Afrique du Sud. Sur la base du nouveau Ford Ranger...

"L'Amarok rend possible ce qui, à première vue, peut sembler impossible dans certains endroits : il facilite la vie de ses utilisateurs en les aidant dans leur travail et leur vie quotidienne", affirme avec assurance le Dr Lars Krause, directeur de la marque Ventes et Marketing chez Volkswagen Utilitaires." En effet, l'Amarok propose des solutions qui permettent à nos clientes et clients d'atteindre leurs objectifs - surtout lorsque les choses deviennent difficiles."

À l'avenir, le véhicule devrait disposer de bien plus de systèmes d'aide à la conduite et faire l'objet d'une mise à niveau dans le domaine de la connectivité. Espérons que les gènes d'un véhicule utilitaire tout-terrain avec une surface de chargement d'environ une tonne de charge utile ne seront pas perdus dans le cadre de cette refonte. L'image de l'intérieur fournie avec le combiné d'instruments numérique et l'écran d'infodivertissement horizontal fait toutefois plutôt bonne impression.

Le design extérieur n'est pas encore très visible. Mais il n'y a de toute façon pas beaucoup de place pour la créativité dans cette catégorie de véhicules. Albert-Johann Kirzinger, chef du design chez Volkswagen Véhicules utilitaires, décrit ainsi le design : "L'avant marquant et surtout le design en X facile à mémoriser font ressortir le nouvel Amarok et soulignent son ambition de leadership. Nous avons donné une expression claire à la force et à la puissance du nouvel Amarok - avec un ADN Volkswagen bien défini."

Comme - comme nous l'avons déjà mentionné au début de cet article - VW a conclu une coopération avec Ford pour le développement de véhicules utilitaires depuis 2020, le nouvel Amarok utilisera comme base le Ranger qui vient d'être présenté. Le pick-up sera donc le deuxième modèle de cette alliance après le Ford Tourneo Connect, qui utilise la technique du VW Caddy.

Bien entendu, nous ne savons encore rien de concret sur les motorisations. Un coup d'œil en direction de Ford laisse toutefois supposer qu'en plus des moteurs diesel à quatre cylindres et d'un nouveau V6 turbodiesel de 3,0 litres avec boîte automatique à 10 rapports issus de la banque d'organes Ford, des propulsions hybrides rechargeables (PHEV) seront également possibles à l'avenir. Nous en saurons plus lors de la première officielle l'année prochaine. En Europe, le nouvel Amarok pourra à nouveau être commandé en tant que véhicule neuf à partir de fin 2022.