C'est le 9 mars prochain que le fourgon électrique I.D. Buzz, déjà prêt pour la production, sera présenté par Volkswagen Utilitaires. Mais il y a un autre lancement important prévu pour 2022. Il s'agit bien évidemment de l'Amarok, annoncé sans relâche pendant près de deux ans.

Le frère allemand du Ford Ranger est de retour dans un teaser pour atténuer l'attente jusqu'à la première mondiale qui devrait avoir lieu dans les prochains mois.

La dernière illustration numérique permet d'observer de plus près le profil latéral du pick-up, avec un revêtement en plastique apparent sur les passages de roues et une garde au sol plus que généreuse. Le pick-up est chaussé de pneus d'hiver robustes et dispose d'un débattement de suspension considérable qui lui permet d'affronter aisément les routes accidentées. Bien que l'on ne puisse pas s'en rendre compte en regardant l'image teaser, VW affirme que le nouvel Amarok sera plus grand.

Galerie: Volkswagen Amarok nouvelle génération teaser

Adoptant une version actualisée de la plateforme T6 de Ford, le nouveau véhicule sera 100 millimètres plus long et plus de 40 mm plus large que le modèle sortant. Pour rappel, l'Amarok actuel, en version double cabine, mesure 5254 mm de long et 1954 mm de large. La plus grande partie de cet allongement de l'empattement profitera à l'habitacle plus spacieux.

Tout comme la version existante, qui existe depuis 2010, le modèle remanié sera proposé avec un assortiment de moteurs diesel, dont un puissant V6 TDI. Selon le marché, d'autres motorisations seront disponibles, à l'instar du nouveau Ford Ranger qui sera proposé dans certains pays avec un moteur à essence - le quatre cylindres EcoBoost 2,3 litres.

Alors que l'ovale bleu commercialisera une fois de plus une version SUV sous le nom d'Everest, nous n'avons rien entendu au sujet d'un équivalent VW à carrosserie fermée servant d'alternative robuste au Touareg. On sait que l'Amarok aurait été abandonné s'il n'avait pas été associé à Ford. Le modèle de première génération a généré plus de 815 000 ventes et son remplaçant sera construit par son partenaire dans l'usine de Silverton, en Afrique du Sud.